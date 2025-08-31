E

l Festival Internacional de Cine de Venecia, la muestra cinematográfica más antigua del mundo y una de las más influyentes junto a Cannes y Berlín, celebra en 2025 su 82ª edición en el majestuoso escenario de Lido, del 27 de agosto al 6 de septiembre. Esta isla, ubicada al este de Venecia, es una franja de 12 kilómetros de largo y 4 de superficie. Más allá del festival de cine, es un pequeño territorio con hoteles que ofrecen sol y mar y donde algunos italianos han adquirido inmuebles para salir del bullicio de las grandes ciudades.

El León de Oro (un león con alas, símbolo de Venecia) máximo galardón del festival, no sólo premia la excelencia artística, también marca tendencias globales: lo que es premiado en Venecia suele ser el compás en la temporada de premios que culmina en Hollywood con el Oscar. Además de la competencia oficial, el festival ofrece secciones paralelas de gran relevancia, como Horizontes, dedicada a propuestas más radicales e innovadoras, y Venice Classics, que rescata obras restauradas del patrimonio cinematográfico mundial. Esta mirada hacia el futuro sin perder de vista la memoria del cine, es uno de los sellos más distintivos de Venecia.Una vez más, el certamen se vuelve termómetro del cine contemporáneo y escaparate de apuestas estéticas, narrativas y políticas, tanto de cineastas consolidados como de talentos emergentes. Y, como en los últimos años, México tiene una presencia notable que confirma la madurez y proyección global de su cine.

El nombre que más resuena es el de Guillermo del Toro, quien regresa a Venecia como figura clave, no sólo por el estreno de su esperado filme Frankenstein, sino también como referente cultural que impulsa a nuevas generaciones de cineastas latinoamericanos. Del Toro, quien ha encontrado en el festival un espacio natural para presentar su obra, encarna el vínculo entre la tradición autoral y la reinvención constante del cine. Su primera participación aquí fue en 1997.