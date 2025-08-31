▲ El representante comercial ruso en China, Alexéi Dakhnovsky, recibe a Vladimir Putin, al aterrizar en Tianjin, China, para asistir a la cumbre organizada por Xi Jinping. Foto Afp

rump no asistirá al culmen de la trascendental semana de Tianjin/Beijing/Vladivostok que quizá defina las bases del Nuevo Orden Global, que, de cierta manera, por un lado, han esbozado parcialmente Putin y su homólogo estadunidense en Alaska, y, por otro lado, cuando Trump coquetea con China la cual visitará próximamente, y con la que está a punto de conseguir “un gran acuerdo (http://bit.ly/4g0wHch)”.

Se conjetura que la ausencia de Trump quizá se deba a una enfermedad (http://bit.ly/4g0YcSQ y http://bit.ly/46dRLIV) que pudo haber precipitado la sorprendente declaración del vicepresidente católico JD Vance, quien comentó “estar listo para liderar EU en caso de una tragedia (http://bit.ly/4g1UmJs)”. No habrá el G-3 con Trump, pero sí resucita otro “G-3 paralelo”: el triángulo euroasiático RIC (Rusia/India/China) conceptualizado por el ex primer ruso Yevgeny Primakov (http://bit.ly/4n6BgnA).

Manish Vaid aduce que los “tres gigantes en una mesa, ¿Rusia, India y China podrán rescribir las reglas globales (https://on.rt.com/dd7e)?” cuando Rusia llama a la cooperación del formato RIC (¡ mega-sic!) para ser revivido” e “India percibe su oportunidad para una mayor autonomía en un mundo multipolar (https://on.rt.com/dd7e)”.

El globalista Financial Times evoca la cumbre del Grupo de Shanghái: “Xi Jinping recibe a Vladimir Putin y Narendra Modi, conforme China presenta un frente rival (¡ mega-sic!) a EU (http://bit.ly/45VfEDQ)”. Wall Street Journal( WSJ), acongojado por su nostalgia de la unipolaridad globalista, se lamenta de que “mientras Trump sacude el mundo, China disfruta ser el centro de atención” cuando “los líderes de Rusia y China se reunirán con Xi, mientras Trump corteja a Putin y se aleja de Modi (http://bit.ly/4oY0BC0).

El globalista WSJ reconoce que “los líderes de los cuatro países más poderosos del mundo se reunirán en China para discutir cómo reaccionar al trastorno del orden internacional provocado por el cuarto país: EU con el presidente Trump (…) Desde Beijing, el timing de esta fiesta diplomática coreografiada no pudo ser más oportuna (…) Los líderes mundiales se aglomeran en China cuando la administración Trump, mientras busca una apertura con Rusia, ha frustrado a los aliados y socios de Washington, particularmente en Asia, imponiendo rigurosas tarifas comerciales”.