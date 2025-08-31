Marco Rubio viene a ejercer presión

¿A

qué viene Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos? Por un lado a ejercer presión y querer involucrar a México en tareas que para ellos, sería de fácil resolución si lo quisieran hacer; por otra parte, llega para dar seguimiento al tratamiento relacionado al narcotráfico y a la migración forzada o ilegal en ese país, entre otros temas que tienen que ver con la seguridad y, en este aspecto, se ventilarán los acuerdos recíprocos y la controvertida postura mexicana: el respeto a la soberanía ante todo. Veamos qué dice míster Rubio.

Cabe destacar que para Estados Unidos no debería ser tan complicado fijar su atención en lo interno, con ello darían un paso importante en la solución de sus propias contradicciones; sin embargo, sólo ven, para su conveniencia, el factor externo, creyendo que fuera está el culpable de sus graves problemas, cuando la problemática se encuentra en las entrañas del monstruo.

La persistencia de querer convencer a Palacio Nacional de aceptar la “ayuda” antinarco, así como la prestan a El Salvador, por ejemplo, es cada vez mayor. Ted Cruz, senador republicano, es muy insistente en querer llevar la cooperación mexicana a extremos no convenientes para nuestro país.

La defensa de la soberanía e independencia nacional en lo externo e interno está muy por encima de cualquier acción punitiva extranjera que la quiera vulnerar. Estados Unidos imperial no tiene amigos, sólo intereses.

Luis Langarica A.

Saludan el actuar de Fernández Noroña

Ni un solo golpe lanzó el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, como respuesta al ataque de la pandilla de senadores priístas encabezados por Alejandro Moreno y en el cual también fue agredido el camarógrafo Emiliano González.

Es preciso hacer un merecido reconocimiento público a Fernández Noroña por no haber caído en la provocación, como casi cualquiera lo habría hecho ante la evidente alevosía. Su respuesta fue una enérgica exigencia a Moreno Cárdenas: “¡No me toques!”

Los periodistas que se refieren a este ataque unilateral y descarada como “riña”, “trifulca”, etc. cometen un nuevo agravio contra el legislador y contra el camarógrafo que fue tirado y pateado en el piso, el cual dicen fue “empujado”. No se trata de imprecisiones en el lenguaje, es la intención de tergiversar la realidad.

De no ser por las demandas judiciales que interpusieron los agredidos, sin duda la campaña de distorsión sería mucho mayor.

Alejandro Álvarez Béjar, Antonio Hernández Estrella, Arturo N. Carballido, Arturo Zárate Ramírez, Baltazar Gómez, Carlos Flores de Dios, Carolina Verduzco, Enrique Espinosa, Enrique Mañón Juárez, Esperanza Verduzco, Esther Lagunas Ibarra, Gerino Guzmán, Horacio E. Flores, Jaime García, Lucía González Cervantes, María Estela Del Valle Guerrero, Mariana Muñoz Galván, Miguel Breceda, Myrthocleia González, Pedro Martínez Salas, Prócoro Millán, Reinaldo Wences y Yolanda Olvera

Basta del genocidio en Palestina

El plantón dominical permanente por Palestina en el Ángel de la Independencia y el antimonumento por Palestina “La puerta de la resistencia y a la vida” son esfuerzos de la ciudadanía para informar del asedio ilegal e inhumano de Israel contra ese país y exigir al gobierno federal se pronuncie firmemente contra esta invasión.