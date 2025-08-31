Marco Rubio viene a ejercer presión
qué viene Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos? Por un lado a ejercer presión y querer involucrar a México en tareas que para ellos, sería de fácil resolución si lo quisieran hacer; por otra parte, llega para dar seguimiento al tratamiento relacionado al narcotráfico y a la migración forzada o ilegal en ese país, entre otros temas que tienen que ver con la seguridad y, en este aspecto, se ventilarán los acuerdos recíprocos y la controvertida postura mexicana: el respeto a la soberanía ante todo. Veamos qué dice míster Rubio.
Cabe destacar que para Estados Unidos no debería ser tan complicado fijar su atención en lo interno, con ello darían un paso importante en la solución de sus propias contradicciones; sin embargo, sólo ven, para su conveniencia, el factor externo, creyendo que fuera está el culpable de sus graves problemas, cuando la problemática se encuentra en las entrañas del monstruo.
La persistencia de querer convencer a Palacio Nacional de aceptar la “ayuda” antinarco, así como la prestan a El Salvador, por ejemplo, es cada vez mayor. Ted Cruz, senador republicano, es muy insistente en querer llevar la cooperación mexicana a extremos no convenientes para nuestro país.
La defensa de la soberanía e independencia nacional en lo externo e interno está muy por encima de cualquier acción punitiva extranjera que la quiera vulnerar. Estados Unidos imperial no tiene amigos, sólo intereses.
Luis Langarica A.
Saludan el actuar de Fernández Noroña
Ni un solo golpe lanzó el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, como respuesta al ataque de la pandilla de senadores priístas encabezados por Alejandro Moreno y en el cual también fue agredido el camarógrafo Emiliano González.
Es preciso hacer un merecido reconocimiento público a Fernández Noroña por no haber caído en la provocación, como casi cualquiera lo habría hecho ante la evidente alevosía. Su respuesta fue una enérgica exigencia a Moreno Cárdenas: “¡No me toques!”
Los periodistas que se refieren a este ataque unilateral y descarada como “riña”, “trifulca”, etc. cometen un nuevo agravio contra el legislador y contra el camarógrafo que fue tirado y pateado en el piso, el cual dicen fue “empujado”. No se trata de imprecisiones en el lenguaje, es la intención de tergiversar la realidad.
De no ser por las demandas judiciales que interpusieron los agredidos, sin duda la campaña de distorsión sería mucho mayor.
Alejandro Álvarez Béjar, Antonio Hernández Estrella, Arturo N. Carballido, Arturo Zárate Ramírez, Baltazar Gómez, Carlos Flores de Dios, Carolina Verduzco, Enrique Espinosa, Enrique Mañón Juárez, Esperanza Verduzco, Esther Lagunas Ibarra, Gerino Guzmán, Horacio E. Flores, Jaime García, Lucía González Cervantes, María Estela Del Valle Guerrero, Mariana Muñoz Galván, Miguel Breceda, Myrthocleia González, Pedro Martínez Salas, Prócoro Millán, Reinaldo Wences y Yolanda Olvera
Basta del genocidio en Palestina
El plantón dominical permanente por Palestina en el Ángel de la Independencia y el antimonumento por Palestina “La puerta de la resistencia y a la vida” son esfuerzos de la ciudadanía para informar del asedio ilegal e inhumano de Israel contra ese país y exigir al gobierno federal se pronuncie firmemente contra esta invasión.
Tel Aviv perpetra un genocidio con el apoyo de Estados Unidos. Benjamin Netanyahu comete crímenes de lesa humanidad como lo hizo Adolfo Hitler en Alemania. Los sionistas se arrogan el derecho de matar a los palestinos, bloquear la entrada de alimentos y de toda ayuda internacional.
Les invitamos al plantón dominical por Palestina en el Ángel de la Independencia de 12 a 14 horas y a acompañar en el antimonumento en el Hemiciclo a Juárez.
Mónica Soto, Iriana de La Vega, Guillermina Torres, Norma Mendoza, Alberto Escalante, Elena Chávez, Josefina Mena, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, José Librado, Gilberto García, Benjamín Ortiz y Rogelio Rueda
Aumentar el pasaje sería un duro golpe
De acuerdo a la nota publicada el viernes en La Jornada, la Alianza de Autotransportes Autónomos pretende aumentar el costo del pasaje de 12 a 16 pesos, lo que será un duro golpe a la población más pobre del estado de México como los adultos mayores, a quienes no se les perdona el pasaje y suben con trabajo para cobrar su ayuda, en muchos casos, el único ingreso con el que cuentan y los estudiantes cuyos padres se quitan el pan de la boca para darles para su camión.
¿Cuánto va a pagar una familia de cinco personas por un viaje de 5 kilómetros? y ¿si tiene que tomar otra combi?
Si las unidades son obsoletas y se saturan de pasajeros es porque los permisionarios no cumplieron con su compromiso de invertir cuando se les autorizó el incremento a 12 pesos en 2019. No serán los choferes los que se beneficien, será el pulpo camionero. Que se den nuevas concesiones y se introduzca transporte público del Estado.
Emilio Vivar Ocampo
