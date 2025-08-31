E

l estado de Chihuahua enfrenta un brote de sarampión que, en apenas seis meses, ha dejado más de 4 mil contagios y al menos 16 muertes confirmadas. Todas las víctimas fatales eran personas no vacunadas, y pertenecían a comunidades indígenas o menonitas. Asimismo, resalta la prevalencia en sectores rurales y agrícolas, en las que ya se encuentra en marcha una campaña intensiva de vacunación.

El sarampión fue durante siglos una de las principales causas de mortalidad infantil hasta la aparición de la vacuna en 1963. Gracias a la inmunización masiva, la enfermedad estuvo al borde de la erradicación en el continente americano; sin embargo, en los últimos años ha resurgido debido al crecimiento de grupos que difunden teorías conspirativas sin sustento científico, las cuales han socavado la cobertura de vacunación. Debe recordarse que la inmunidad colectiva sólo se mantiene cuando al menos 95 por ciento de la población recibe la vacuna; por debajo de ese umbral, el virus se propaga con rapidez y letalidad, como se constata hoy en Chihuahua. Por ello, recibir el biológico correspondiente no es un asunto personal, sino una responsabilidad social, en particular con la infancia.

El problema no se limita a México, y tampoco parece haberse originado aquí. En Estados Unidos se ha consolidado un poderoso movimiento antivacunas que actualmente encuentra un irresponsable respaldo institucional bajo el gobierno ultraderechista de Donald Trump. Con la designación de Robert F. Kennedy Jr –un abierto propagador de bulos antivacunas– al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos se puso la salud pública en manos de un adversario de la ciencia.

El funcionario ha impulsado cambios preocupantes: despidió a los 17 miembros del comité asesor de inmunización (ACIP), instalando en su lugar voces antivacunas; promovió recortes al acceso de vacunas covid-19 y limitó sus recomendaciones para niños y embarazadas, incluso celebró el fin de los mandatos de vacunación pese a la protesta de numerosos expertos que denuncian que la salud pública se ha politizado en favor de falacias. Sus acciones han tenido efectos inmediatos: la cobertura de vacunación infantil en varios estados se ha desplomado y el sarampión reaparece en comunidades que llevaban décadas libres de la enfermedad.