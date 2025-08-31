Afp, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 19

Tianjin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó en China para asistir hoy a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad portuaria de Tianjin, organizada por su homólogo Xi Jinping, junto con unos 20 líderes mundiales, informaron medios estatales rusos.

En una entrevista publicada ayer por la agencia informativa Xinhua, Putin afirmó que la cumbre “reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido”; además, “todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo”.

El programa de Putin incluye una visita a Pekín, donde tendrá una reunión trilateral con el líder de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, y Xi; también asistirá como invitado principal a los eventos solemnes en Pekín por el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.