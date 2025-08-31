Domingo 31 de agosto de 2025, p. 19
Tianjin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó en China para asistir hoy a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad portuaria de Tianjin, organizada por su homólogo Xi Jinping, junto con unos 20 líderes mundiales, informaron medios estatales rusos.
En una entrevista publicada ayer por la agencia informativa Xinhua, Putin afirmó que la cumbre “reforzará la capacidad de la OCS para responder a los retos y amenazas actuales, y consolidará la solidaridad en todo el espacio euroasiático compartido”; además, “todo ello contribuirá a configurar un orden mundial multipolar más justo”.
El programa de Putin incluye una visita a Pekín, donde tendrá una reunión trilateral con el líder de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, y Xi; también asistirá como invitado principal a los eventos solemnes en Pekín por el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.
Los jefes de Estado y de gobierno de Eurasia participarán, junto con responsables de varias organizaciones internacionales, en la mayor reunión de la OCS desde su fundación en 2001.
Entre los asistentes destacan los mandatarios de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el iraní Masud Pezeshkian. Se espera que el mandatario ruso, quien estará en China hasta el próximo 3 de septiembre, mantenga conversaciones mañana con ambos sobre el conflicto de Ucrania y el programa nuclear de Teherán, respectivamente.
Al término de la conferencia se prevé la firma conjunta de la declaración de Tianjin, la aprobación de una estrategia de desarrollo 2026-2035 y la publicación de documentos sobre cooperación en seguridad, economía y cultura.