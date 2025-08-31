▲ El presidente Donald Trump caminaba ayer con su nieto Spencer en el Club Nacional de Golf de su propiedad en Sterling, Virginia. Foto Ap

Ap, Europa Press, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 19

Chicago. El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a la policía de la ciudad ayudar a las autoridades federales en la aplicación de la ley de inmigración civil o cualquier patrullaje, control de tráfico y revisiones en puntos de control durante el incremento de acciones, con la finalidad de “proteger a los residentes de la ciudad” antes de que la administración de Donald Trump despliegue el ejército, lo que ocurrirá posiblemente en los próximos días.

“La razón por la que esta orden ejecutiva es tan crucial es porque sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución”, aseguró ante los periodistas.

Los funcionarios de Chicago consideran que la Casa Blanca busca expandir la presencia de las fuerzas del orden federales en las principales ciudades dirigidas por demócratas, como se hizo en Los Ángeles.

“Seis personas murieron y 24 recibieron disparos en Chicago el fin de semana, y J.B. Pritzker, el débil y patético gobernador de Illinois, acaba de decir que no necesita ayuda para prevenir la delincuencia. ¡Está loco! ¡Más le vale que lo arregle rápido o iremos! ¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, expuso el magnate en Truth Social.