Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 18

Santiago. José Zara Holger, un ex brigadier del ejército de Chile que integró el llamado departamento exterior de la sanguinaria Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), apenas pasó un día en libertad tras 15 años en prisión condenado por homicidio, para ser arrestado inmediatamente como autor de otro crimen ordenado por aquel régimen: el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Mooffitt, en 1976.

La madrugada del martes, Zara, de 82 años, salió de la cárcel tras cumplir una sentencia por su rol en el homicidio, en 1974, del general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del ejército, y de su esposa, Sofía Cuthbert.

Aquel doble homicidio sucedió el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, donde la pareja se había exiliado, mediante un explosivo colocado por el expatriado estadunidense Michael Vernon Townley –especialista en electrónica que colaboró con grupos de ultraderecha y después con la Dina– bajo el automóvil en que viajaba la pareja; fue el primer asesinato de la dictadura en el extranjero.

Prats fue un militar constitucionalista y ex ministro del Interior y de Defensa, leal al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), y renunció a la comandancia en jefe tres semanas antes del golpe de estado del 11 de septiembre, por el escaso respaldo de la oficialidad sediciosa.

En 2010, 36 años después del doble homicidio, Zara Holger fue condenado como integrante del grupo que planificó y ejecutó el atentado, una de las primeras acciones del Plan Cóndor pactado por las dictaduras sudamericanas para perseguir, raptar y matar a opositores.

El 21 de septiembre de 1976, una bomba idéntica a la de Buenos Aires fue activada a control remoto en el automóvil de Letelier, en Washington, matándolos instantáneamente a él y a Moffitt.

A la espera de nueva sentencia

El juez a cargo del caso, enterado de la liberación de Zara, ordenó su reingreso a la cárcel, donde espera una nueva sentencia.