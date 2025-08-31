Sospechan que salen de la Casa Rosada las grabaciones de posibles sobornos de cercanos al presidente
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 18
Buenos Aires., El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, parece navegar en un laberinto sin salida, como sucedió durante esta semana cuando en distintos momentos no pudo realizar actos de campaña política en tres lugares de las provincias de Buenos Aires y Corrientes, ante movilizaciones populares, mayoritariamente espontáneas de personas desesperadas e indignadas, imposibles de contener ante los escándalos derivados por la aparición de varios audios, donde la hermana del mandatario Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y altos funcionarios son señalados por corrupción, en un tema tan sensible como apoderarse de dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dejó sin sus pensiones a miles de beneficiados.
En días recientes, a los audios difundidos por la prensa y entregados a la justicia, aparecieron otros archivos con la voz de Karina Milei, que evidentemente salieron desde adentro de la Casa Rosada, lo que ha creado sospechas que agitan cada vez más al ultraderechista Partido de la Libertad Avanza (LLA) generando un clima intolerable.
Milei aparece acorralado y sin salida fácil como había logrado al menos hasta ahora. ¿Quién puede grabar las conversaciones en la Casa Rosada? Es una pregunta sin respuestas e incluso se señala a presuntos agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Por otra parte, “la comparación de lo que dice, en los audios filtrados, Diego Spagnuolo con lo que pasaba al momento de los hechos, invita a pensar que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no mintió en su relato. Esto le da mayor fuerza a su descripción de un esquema de coimas (soborno) que termina en Karina Milei, hermana del presidente”, señala el analista Franco Mizrahi de la red El destape.
Destaca la íntima amistad de Spagnuolo con Milei, y ahora también se sabe que con el diputado Espert, actual candidato a gobernador por LLA en la provincia de Buenos Aires.
Se han comprobado las visitas de Spagnuolo a la Casa Rosada y a la residencia presidencial de Olivos.
El analista sostiene que se cruzaron todos los datos que revela Spagnuolo en los audios –que nunca ha desmentido– con lo que sucedió en la realidad “y la coincidencia es absoluta”.
Ayer en la madrugada y tras otra serie de allanamientos, el juez federal porteño Sebastián Casanello ordenó otras 14 revisiones, tanto en la Agencia Nacional de Discapacidad como en las empresas señaladas en los audios de Spagnuolo.
Esto y la aprobación en el Senado de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, además del rechazo de cinco decretos de Milei, a lo que se agregan los frenos a los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados, se suman a la reacción masiva a escala popular al denunciar la crueldad del gobierno que obliga a las familias, a las que se les han quitado las pensiones, a presentarse ante la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad con los afectados.
Quienes allanaron esa sede se encontraron con personas sin piernas, ciegos, niños en sillas de ruedas, una imagen dantesca porque se les obliga a “demostrar” que son discapacitados a pesar de tener los certificados desde hace tiempo, y de que se les suspendieron las bajísimas pensiones, dejándolos sin medicamentos hasta que lo vuelvan a demostrar, lo que colmó la indignación en todo el país.
Otra de las causas que impidieron al mandatario realizar actos en distintos lugares fue la negativa al aumento de jubilaciones, lo que afecta a más de 5 millones de familias.
En medio de esto, decenas de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, incluidos legisladores, comunicaron al gobierno de Milei que rechazarán la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, si llega al país el próximo 3 de septiembre.
Una agrupación de abogados pidió su inmediata detención si llega porque Argentina integra la Corte Penal Internacional, que determinó su captura como criminal de guerra.
