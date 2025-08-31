▲ El gobierno de Argentina obliga a familias a llevar a sus pacientes a las oficinas de la agencia estatal para que demuestren que tienen alguna discapacidad. Foto Afp

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 18

Buenos Aires., El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, parece navegar en un laberinto sin salida, como sucedió durante esta semana cuando en distintos momentos no pudo realizar actos de campaña política en tres lugares de las provincias de Buenos Aires y Corrientes, ante movilizaciones populares, mayoritariamente espontáneas de personas desesperadas e indignadas, imposibles de contener ante los escándalos derivados por la aparición de varios audios, donde la hermana del mandatario Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y altos funcionarios son señalados por corrupción, en un tema tan sensible como apoderarse de dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dejó sin sus pensiones a miles de beneficiados.

En días recientes, a los audios difundidos por la prensa y entregados a la justicia, aparecieron otros archivos con la voz de Karina Milei, que evidentemente salieron desde adentro de la Casa Rosada, lo que ha creado sospechas que agitan cada vez más al ultraderechista Partido de la Libertad Avanza (LLA) generando un clima intolerable.

Milei aparece acorralado y sin salida fácil como había logrado al menos hasta ahora. ¿Quién puede grabar las conversaciones en la Casa Rosada? Es una pregunta sin respuestas e incluso se señala a presuntos agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Por otra parte, “la comparación de lo que dice, en los audios filtrados, Diego Spagnuolo con lo que pasaba al momento de los hechos, invita a pensar que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no mintió en su relato. Esto le da mayor fuerza a su descripción de un esquema de coimas (soborno) que termina en Karina Milei, hermana del presidente”, señala el analista Franco Mizrahi de la red El destape.

Destaca la íntima amistad de Spagnuolo con Milei, y ahora también se sabe que con el diputado Espert, actual candidato a gobernador por LLA en la provincia de Buenos Aires.

Se han comprobado las visitas de Spagnuolo a la Casa Rosada y a la residencia presidencial de Olivos.