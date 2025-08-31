Laura Poy Solano

La Ciudad de México se sumó ayer a la jornada de apoyo y solidaridad con Venezuela, que tuvo lugar en diversas metrópolis del mundo, informó la embajadora venezolana en esta capital, Stella Lugo, como una muestra del repudio a las políticas injerencistas del gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, quien ordenó el despliegue de buques de la armada de ese país, así como de un submarino nuclear de ataque rápido, en aguas del mar Caribe.

En entrevista con La Jornada, Lugo señaló que Estados Unidos generó muchas “excusas contra nuestro país, primero fue el comunismo, luego el discurso de criminalizar a los migrantes venezolanos, ahora es una supuesta lucha contra el narcotráfico, contra cárteles inexistentes en el país, y de nuestro presidente Nicolás Maduro”.

La diplomática venezolana insistió que “somos un país de paz. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza”, y subrayó que el gobierno de Trump pretende imponer una “narrativa estrafalaria, vergonzosa y mentirosa”.