Afp, Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 17

Brasilia. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó desplegar un dispositivo de vigilancia alrededor del domicilio del ex presidente Jair Bolsonaro, por posible riesgo de fuga, luego de que un informe policial alertó que el ex mandatario podría “fácilmente” saltar el muro que separa su casa para desplazarse en coche hasta la embajada de Estados Unidos con el objetivo de solicitar asilo.

En un documento judicial de Moraes dictaminó “inspecciones en el interior y el maletero de todos los vehículos que salgan de la residencia” de Bolsonaro, ubicada en un complejo de lujo en Brasilia, donde está recluido desde el 4 de agosto y obligado a usar una tobillera electrónica.

El magistrado también ordenó la vigilancia del “área exterior de la residencia (...) adyacente a las viviendas vecinas”, con la justificación de que existen “puntos ciegos” no visibles desde la fachada de la residencia, lo que representaría un “riesgo” de fuga. La fiscalía descartó la presencia policial dentro de la vivienda.