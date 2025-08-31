▲ En la capital venezolana continuaron las movilizaciones en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, así como casi todas las regiones de Venezuela. Foto Afp

Xinhua, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 17

Caracas. Múltiples movilizaciones continuaron ayer en todo el territorio de Venezuela en respuesta a la convocatoria para una nueva jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, al tiempo que partidos políticos y movimientos sociales en más de 100 ciudades de diversos países se unieron bajo la consigna “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, felicitó ayer al pueblo por su masiva y ejemplar participación en la segunda Jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, y resaltó en Telegram que se trata de “un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación”, para enfrentar “cualquier amenaza del imperialismo estadunidense y sus lacayos fascistas”.

La oficial Venezolana de Televisión mostró toda la mañana diversas movilizaciones en todo el país, donde se dispusieron más de mil centros de alistamiento.

En el estado Zulia (noroeste), el gobernador Luis Caldera lideró una movilización en el municipio Mara, donde estuvieron presentes pueblos originarios y trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela.

En la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (centro-norte), la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó la marcha en la que participaron movimientos campesinos y pobladores del área metropolitana.

En tanto, más de 100 ciudades alrededor del mundo se unieron en una Jornada de Solidaridad Mundial con Venezuela y por la Paz en América Latina y el Caribe, en respuesta a las recientes amenazas del gobierno de Estados Unidos, que desplegó embarcaciones militares en el mar Caribe, informó Telesur.

Según analistas, la consigna de “un rotundo repudio al injerencismo imperialista que busca socavar la soberanía de la nación bolivariana”, resonó con fuerza en diversas latitudes, desde Sudáfrica hasta Australia. También hubo manifestaciones en Serbia, Malasia, Colombia, México, Azerbaiyán, Austria, Bolivia, Uruguay y Corea del Sur, concluyó Telesur.