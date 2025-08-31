Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 16

Madrid. Más de 340 personas, en su mayoría ciudadanos anónimos, decidieron dar un paso al frente y movilizarse para detener el “genocidio” y la “limpieza étnica” en Gaza, por lo que partirán hoy de Barcelona en una misión “no violenta” rumbo a las costas del enclave palestino en decenas de barcos de pequeño y mediano tamaño, que conforman la Global Sumud Flotilla, decididos a abrir un canal humanitario que permita el ingreso de comida y medicinas.

Entre ellos viajan seis ciudadanos mexicanos, quienes aseguran estar “preparados para cualquier escenario; desde ser pirateados por las milicias de Israel hasta que nos bombarden y ataquen”.

A sólo unas horas de iniciar la travesía por el Mediterráneo, La Jornada habló con dos activistas que en México se dedican a la fotografía, a la enseñanza y a la defensa de derechos humanos y de pueblos originarios.

Antes de partir fueron instruidos por voluntarios expertos en derecho internacional y en navegación tanto para saber qué hacer ante una detención por el ejército israelí, hasta cómo enfrentar un problema en el barco por un posible bombardeo a la misión humanitaria.

Entre las “celebridades” que viajan con ellos destacan la actriz estadunidense Susan Sarandon, la activista sueca Greta Thumberg, el actor Liam Cunningham y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los seis mexicanos son el documentalista Carlos Pérez Osorio; la sicóloga Sol González Eguía; la periodista Arlín Medrano; la comunicadora y defensora de los derechos humanos, Karen Castillo; la politóloga y profesora especializada en resolución de conflictos Dolores Pérez Lazcarro; y el reportero y director de Rompeviento TV, Ernesto Ledesma.

Pérez Lazcarro afirmó: “Me uní porque en cualquier siglo, pero mucho más en este XXI, cuando todavía está tan reciente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, es intolerable que pase esto en vivo y en directo. Son seres humanos que sufren, es una limpieza étnica y un genocidio, no es una guerra. Y si los gobiernos del mundo están fallando, los ciudadanos no podemos. Necesitamos decir que Gaza no está sola y que su futuro es el futuro de la humanidad”.

Karen Castillo abundó: “Creo en el derecho de autodeterminación de Palestina, que es similar a las luchas de los pueblos de México, donde también vivimos estas dinámicas de extractivismo, despojo de territorios por estas dinámicas globales.