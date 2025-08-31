Israel debe eliminar el bloqueo al enclave: Unrwa
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 16
Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió ayer que el desalojo masivo de la ciudad de Gaza, ordenado por Israel en el marco de su gran ofensiva militar, es “impracticable e incomprensible”, ya que “en las condiciones actuales” no es posible llevarla a cabo “de manera segura y digna”.
Mirjana Spoljaric, presidenta del CICR, declaró que “la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica”.
Además, recordó que muchos gazatíes “no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad” y que “todas las personas civiles están protegidas por el derecho internacional humanitario se vayan o no. A todas se les debe permitir regresar a su hogar”.
Spoljaric sostuvo que Tel Aviv debe “permitir un flujo de socorro humanitario acorde a las necesidades de la población” y Hamas “liberar a todos los rehenes cautivos”.
La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) instó al régimen israelí a eliminar el bloqueo contra el enclave palestino para combatir la hambruna y la crisis humanitaria y destacó que sus almacenes en Egipto y Jordania “están abastecidos, listos para llenar alrededor de seis mil camiones” con ayuda alimentaria.
Por otra parte, expertos en derechos humanos de la ONU denunciaron la desaparición forzada de civiles palestinos en inmediaciones de los puntos de distribución de ayuda militarizados y controlados por Israel, reportó el medio venezolano Últimas Noticias.
En tanto, la Unión Europea (UE) exhortó a Estados Unidos a “reconsiderar” su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que asistirían a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en septiembre.
Asimismo, un grupo de legisladores estadunidenses demócratas, encabezados por el senador Rubén Gallego, de Arizona, pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, que utilice “todo su poder” para facilitar un “aumento masivo” inmediato de fórmula láctea y ayuda humanitaria a Gaza, publicó The Guardian.
El ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 77 palestinos fueron asesinados por fuego israelí en las pasadas 24 horas, que se suman a los 63 mil 371 muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, en 2023, indicó Al Jazeera.
En tanto, Hamas confirmó la muerte de su jefe militar en Gaza, Mohammad Sinwar, pocos meses después de que Israel anunció que lo mató en un ataque en mayo.
Mohammad era hermano menor de Yahya Sinwar, coautor del asalto del 7 de octubre de 2023 contra Israel, y a quien Tel Aviv eliminó en combate un año después.