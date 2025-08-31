▲ El asesinato de personas por parte de fuerzas israelíes no cesa en Gaza. El cuerpo de un palestino abatido fue reconocido por familiares en el hospital de Al Shifa. Foto Afp

▲ En tanto, la activista Greta Thunberg se unió a un grupo de defensores de derechos humanos que navegarán con ayuda hacia el enclave. Foto Afp

Afp, Europa Press, Prensa Latina y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 16

Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió ayer que el desalojo masivo de la ciudad de Gaza, ordenado por Israel en el marco de su gran ofensiva militar, es “impracticable e incomprensible”, ya que “en las condiciones actuales” no es posible llevarla a cabo “de manera segura y digna”.

Mirjana Spoljaric, presidenta del CICR, declaró que “la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica”.

Además, recordó que muchos gazatíes “no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad” y que “todas las personas civiles están protegidas por el derecho internacional humanitario se vayan o no. A todas se les debe permitir regresar a su hogar”.

Spoljaric sostuvo que Tel Aviv debe “permitir un flujo de socorro humanitario acorde a las necesidades de la población” y Hamas “liberar a todos los rehenes cautivos”.

La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) instó al régimen israelí a eliminar el bloqueo contra el enclave palestino para combatir la hambruna y la crisis humanitaria y destacó que sus almacenes en Egipto y Jordania “están abastecidos, listos para llenar alrededor de seis mil camiones” con ayuda alimentaria.