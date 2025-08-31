Andrea Rivera

Domingo 31 de agosto de 2025

Monterrey, NL., Elementos de la policía municipal de Monterrey intentaron detener a la madre de una joven que fue desaparecida por policías de Santa Catarina hace 14 años y víctima de feminicidio.

El hecho ocurrió mientras un grupo de buscadoras colgaban una manta con un mensaje en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el Puente del Papa, sobre la avenida Constitución.

Cerca de las 10 de la mañana se congregaron integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, pero fueron interrumpidas por siete elementos de la policía de Monterrey, dos de ellos con armas largas, en las unidades de patrullaje 124, 063 y 119.

Los uniformados trataron de evitar que las mujeres pusieran la lona, primero intentando esposar a unas y después pidiéndoles presentar un permiso.

En las redes sociales de la agrupación se transmitió en vivo el momento de la llegada de los agentes y se publicó un video donde se ve a una oficial que posteriormente se identificó como Yajaira Galindo, pretendieron ponerle las esposas a una de las mujeres.

“Tengo derechos, tengo a mi hija desaparecida. Mis lágrimas te van a pesar. Tengo un nieto sin madre por culpa de un policía corrupto”, expresó la activista e hizo retroceder a la uniformada.

“Viene fuertemente armada para detener a quienes solamente están buscando a sus hijos e hijas”, se escucha decir en la grabación a quien hizo la transmisión.