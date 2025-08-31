Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 22

Oaxaca, Oax., Colectivos de personas desaparecidas de Oaxaca denunciaron que al gobernador Salomón Jara Cruz poco le importan las víctimas de este delito, pues en lugar de enviar al Congreso local para su aprobación el Programa Estatal de Búsqueda –necesario para definir y guiar el actuar de la Comisión Estatal de Búsqueda–, el pasado 28 de agosto montó en el palacio de gobierno un “espectáculo” con fichas de información de ausentes y equipo que presuntamente es usado en rastreos.

En conferencia de prensa, antes de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Martha Pablo Cruz, dirigente de la Organización Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, acusó que el pasado domingo la Comisión Estatal de Búsqueda, a cargo de Michel Julián López, hizo la rodada con motociclistas En camino por los que faltan.

Burlas de funcionaria

“Para nosotros es una burla, es algo que cala en nuestro dolor, porque las desapariciones no son espectáculo… yo creo que la señora Julián López debe ponerse a trabajar”.

Manifestó que a los familiares les duele que la funcionaria no haga la labor de buscar a sus seres queridos y los excluya de las actividades de la institución. “Nos indigna porque asegura que está encontrando personas, pero lo que no dice es que localizan a jóvenes que se salieron de sus casas hace dos o tres días”.