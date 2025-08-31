▲ En la capital veracruzana, buscadoras marcharon en el Día Internacional de las Víctimas por Desapariciones Forzadas. Foto Iván Sánchez

Iván Sánchez

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 22

Veracruz, Ver., De manera frecuente, las madres buscadoras en Veracruz reciben amenazas contra su vida debido a su labor para intentar localizar a sus familiares desaparecidos, denunció Rosalía Castro Toss, fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz.

En una marcha en calles de la ciudad, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista expresó que de manera frecuente reciben llamadas en las que les advierten que atentarán contra su integridad si no detienen sus búsquedas y acciones de visibilización.

“Es algo muy delicado, y por lo regular no todas quieren hablar de ese tema. Son amenazas telefónicas. Lo que nos dicen es que dejemos de hacer ruido y de buscar”, lamentó.

Castro Toss detalló que en algunos casos las autoridades les han ofrecido protección con escoltas; sin embargo, muchas se niegan a aceptar, pues temen que eso las ponga en un riesgo mayor. Aseguró que no confían en la policía, pues en muchas ocasiones los uniformados están vinculados con la delincuencia y podrían entregarlas a los criminales.