Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 21

Oaxaca, Oax., José Luis L S, ex policía vial estatal, fue vinculado a proceso, acusado del homicidio de tres personas durante el operativo de desalojo contra maestros, el 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, acción que dejó ocho fallecidos y más de 100 heridos, informó el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).

Esta organización también denunció que la noche del viernes pasado, cuando sus integrantes se trasladaban del centro de justicia federal del municipio de San Bartolo Coyotepec hacia la capital del estado, fueron agredidos por los tripulantes de una camioneta con vidrios polarizados y sin placas, que los siguió insistentemente.

Ayer, en conferencia de prensa, frente al Palacio de Gobierno, Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar Luna Aguilar, víctima del fallido desalojo, indicó que la audiencia de vinculación comenzó la mañana del viernes; tras los alegatos, aproximadamente a las 20 horas el juez ordenó un receso y puntualizó que la comparecencia se retomaría de manera virtual.

Los integrantes del comité se desplazaron del centro de justicia federal a la ciudad de Oaxaca. Se percataron de que un vehículo con vidrios polarizados y sin placas de circulación los seguía de cerca; además, se les puso enfrente en repetidas ocasiones e intentó cerrarles el paso.