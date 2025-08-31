Domingo 31 de agosto de 2025, p. 21
Oaxaca, Oax., José Luis L S, ex policía vial estatal, fue vinculado a proceso, acusado del homicidio de tres personas durante el operativo de desalojo contra maestros, el 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, acción que dejó ocho fallecidos y más de 100 heridos, informó el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).
Esta organización también denunció que la noche del viernes pasado, cuando sus integrantes se trasladaban del centro de justicia federal del municipio de San Bartolo Coyotepec hacia la capital del estado, fueron agredidos por los tripulantes de una camioneta con vidrios polarizados y sin placas, que los siguió insistentemente.
Ayer, en conferencia de prensa, frente al Palacio de Gobierno, Sergio Miguel Luna Cruz, padre de Óscar Luna Aguilar, víctima del fallido desalojo, indicó que la audiencia de vinculación comenzó la mañana del viernes; tras los alegatos, aproximadamente a las 20 horas el juez ordenó un receso y puntualizó que la comparecencia se retomaría de manera virtual.
Los integrantes del comité se desplazaron del centro de justicia federal a la ciudad de Oaxaca. Se percataron de que un vehículo con vidrios polarizados y sin placas de circulación los seguía de cerca; además, se les puso enfrente en repetidas ocasiones e intentó cerrarles el paso.
Luna Cruz indicó que se pasó un par de semáforos en rojo para perder a la camioneta; sin embargo, el vehículo continuó tras ellos.
En ese momento se dio la alerta a diversas organizaciones que forman la Coordinadora contra la Represión y por la Justicia, que arribaron en sus unidades y se agruparon para obligar a los conductores de la camioneta a desistir y retirarse del lugar.
La presentación ante el juez se retomó y culminó a las 6 horas de este sábado. Se dictó la vinculación a proceso de José Luis LS como probable responsable de los asesinatos de Yalit Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino y Jesús Cadena Sánchez.
Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, destacó que es de suma importancia que se haya dado como medida cautelar prisión preventiva al ex oficial, quien estará interno en el Centro Federal de Readaptación Social 13 de Mengolí, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Del hostigamiento, agregó que dará aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar medidas de protección, pues es clara la intención de intimidarlos por la detención del ex agente vial.