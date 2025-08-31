De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 21

Dos personas fueron asesinadas a balazos por presuntos sicarios en sendos hospitales, uno público y otro privado, en Culiacán, Sinaloa, informaron fuentes oficiales.

Los ataques, al parecer simultáneos, se cometieron después de las 14 horas; se dio a conocer que un sujeto con vestimenta blanca ingresó al Hospital General de Culiacán, subió al tercer piso y ultimó a un paciente. El otro homicidio ocurrió en una clínica particular de la calle Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal explicó que tras los reportes de detonaciones de arma de fuego en el primer sitio, autoridades del Grupo Interinstitucional atendieron la situación.

Apenas el viernes por la noche al menos tres personas fueron ultimadas y una resultó herida en el área principal de ingreso del Hospital Civil de Culiacán, en la colonia Gabriel Leyva, reportaron fuentes de seguridad. Detallaron que cerca de las 20 horas se recibió la denuncia de que un grupo armado disparó desde la calle contra todos los presentes en esa zona del nosocomio.