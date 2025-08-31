Elio Henríquez y Édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 20

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Instituto Nacional Electoral informó que se instalarán 28 casillas para las votaciones municipales extraordinarias en Pantelhó. En ocho secciones podrán emitir su voto 15 mil 256 ciudadanos, de acuerdo con el listado nominal que se utilizó en el proceso ordinario 2024, suspendido a causa de la violencia.

Participa Julio Pérez Pérez, candidato a alcalde por el partido Redes Sociales, quien fue designado en un plebiscito en febrero de 2024. Cuenta con el respaldo de los integrantes y las bases de las autodefensas El Machete.

El grupo de Los Herrera –antagónico de El Machete y que desde hace 11 meses controla el concejo municipal– postuló por Morena a Tania Cruz, integrante de esa familia.

Por Movimiento Ciudadano va Alberto González Sántiz, propuesto por las autodefensas –de las que se distanció después– para que presidiera el concejo municipal en 2021, en sustitución de Pedro Cortés López. Éste fue detenido en junio de 2022 junto con Diego Mendoza, quien se desempeñaba como concejal regidor; ambos están acusados de la desaparición de 19 pobladores de Pantelhó, el 26 de julio de 2021, por lo cual este año fueron sentenciados a 110 años de cárcel.