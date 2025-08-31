Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 20

Xalapa, Ver., Estudiantes, catedráticos y personal administrativo de la Universidad Veracruzana (UV) se encuentran bajo acoso y acciones de amedrentamiento para evitar que expresen su oposición a la prórroga de cuatro años otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez, acusaron integrantes de la Red UV.

Rosío Córdova, académica e integrante de la red, señaló que recientemente han visto patrullas de las policías Municipal de Xalapa y de la Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz en instalaciones de la institución.

La situación, expresó, constituye una violación a la autonomía universitaria y busca inhibir las acciones de protesta y difusión de los problemas que conlleva que Aguilar Sánchez ocupe “de manera ilegal” el cargo de rector cuatro años más.

A los alumnos que buscan difundir entre sus compañeros este tipo de temas, explicó, se les impide la entrada a los espacios universitarios, lo que nunca había ocurrido en esa institución. A los catedráticos, principalmente a los de nuevo ingreso o quienes no cuentan con una base, agregó, los han amenazado y muchos temen perder su fuente de trabajo, por lo que evitan sumarse a las manifestaciones de inconformidad. En tanto, al personal administrativo también se les advierte que no apoye las inconformidades, como las que hubo semanas anteriores, y no participen en actos simbólicos que puedan interpretarse como rechazo a Aguilar.