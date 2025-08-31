Estados
Ver día anteriorDomingo 31 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/31. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Denuncian intimidación en la UV por oposición a rector/
A nterior
S iguiente
 
Denuncian intimidación en la UV por oposición a rector
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 20

Xalapa, Ver., Estudiantes, catedráticos y personal administrativo de la Universidad Veracruzana (UV) se encuentran bajo acoso y acciones de amedrentamiento para evitar que expresen su oposición a la prórroga de cuatro años otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez, acusaron integrantes de la Red UV.

Rosío Córdova, académica e integrante de la red, señaló que recientemente han visto patrullas de las policías Municipal de Xalapa y de la Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz en instalaciones de la institución.

La situación, expresó, constituye una violación a la autonomía universitaria y busca inhibir las acciones de protesta y difusión de los problemas que conlleva que Aguilar Sánchez ocupe “de manera ilegal” el cargo de rector cuatro años más.

A los alumnos que buscan difundir entre sus compañeros este tipo de temas, explicó, se les impide la entrada a los espacios universitarios, lo que nunca había ocurrido en esa institución. A los catedráticos, principalmente a los de nuevo ingreso o quienes no cuentan con una base, agregó, los han amenazado y muchos temen perder su fuente de trabajo, por lo que evitan sumarse a las manifestaciones de inconformidad. En tanto, al personal administrativo también se les advierte que no apoye las inconformidades, como las que hubo semanas anteriores, y no participen en actos simbólicos que puedan interpretarse como rechazo a Aguilar.

Córdova añadió que la principal preocupación de quienes se oponen a la prórroga es la falta de validez de documentos y procesos administrativos que emita y lleve a cabo la universidad a partir de mañana, a raíz del proceso ilegal del nombramiento de rector.

Éste no ha recibido la designación oficial por el Consejo Universitario, y sólo se le entregó una constancia, la cual carece de validez, afirmó y recordó que éste se negó a someterse a una convocatoria abierta para la renovación del cargo y optó por un proceso que muchos consideran ilegal.

“A partir del primero de septiembre no tenemos rector, porque la ley dice que tiene que jurar solemnemente frente al Consejo Universitario, y si nadie le toma protesta ¿que cosa es Martín Aguilar?”, cuestionó.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto