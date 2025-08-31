▲ En el banderazo de la repavimentación de Texcoco-Lechería, la Presidenta estuvo acompañada, entre otros, por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez (izquierda) y el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva (derecha). Foto Javier Salinas

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 20

Acolman, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer, desde Acolman, que, según encuestas, la principal preocupación de la gente en “muchos estados” es el arreglo de carreteras, calles y caminos; no la seguridad.

Se comprometió que para mediados, “quizá del próximo año, podamos hacer una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de nuestro país. En algunos casos repavimentación profunda, en otros bacheo, pero que estemos en una condición completamente distinta”.

Puntualizó que “cuando se hacen encuestas, la gente habla de varios problemas que le afectan, pero en muchos estados de la República pensarían que se diría ‘el principal problema es la seguridad’. No, se dice ‘bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras’”.

Al dar el banderazo a los trabajos de los nuevos trenes de repavimentación, parte del Plan Integral para el Oriente del estado de México, resaltó que uno de los objetivos de este esquema es “dejar al 100 todas las carreteras federales de nuestro país”. Y lo haremos, dijo, “con mucha honestidad y mucho trabajo”.

Resaltó que durante muchos años, el Estado “perdió su capacidad para hacer obras por administración, todo se contrataba. Obviamente, hay muchísimas obras que requieren de contratación para realizarse. Por ejemplo, una buena parte de los nuevos trenes”.

Citó entonces que el Querétaro-Irapuato “lo van a desarrollar empresas privadas a través de una licitación, que es una obra pública, pero hay actividades que pueden desarrollar los propios trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que son muy buenos”.