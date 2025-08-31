Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 7

Con una narrativa silente, máscaras y lenguaje corporal excesivo se recrea la obra Los olvidados, la cual está inspirada en el emblemático guion cinematográfico de Luis Buñuel.

En el montaje dirigido por Quy Lan Lachino y Asur Zágada, donde el silencio grita desde el escenario, pues no se dice ninguna palabra, tendrá varias funciones con entrada gratuita en septiembre y octubre en los teatros del IMSS, como el Santa Fe y San Jerónimo Independencia.

Quy Lan Lachino explicó que “la historia sigue vigente, a más de 70 años de su creación, sigue siendo dolorosamente actual y lo tenemos que hablar con las jóvenes audiencias. Buscamos visibilizar esa parte compleja, cruda y difícil de estos niños y adolescentes que viven en el cinturón de la pobreza en México y están olvidados”.

Es un llamado a mirar ese lugar, dijo, el cual “invita al público a sumergirse en una experiencia que combina la realidad con la poesía del teatro, desafiando a los espectadores a escuchar el silencio de aquellos que han sido olvidados y a que las nuevas generaciones se reflejen, no en la tragedia, sino en la resiliencia y la búsqueda de identidad. Este montaje es un homenaje a esas infancias que, aunque olvidadas, siguen gritando por un lugar en el mundo”.

Puntualizó: “Los olvidados nos desafían a mirar lo que preferimos ignorar y con máscaras logramos que los personajes hablen desde el cuerpo y el silencio, conectando con las emociones más profundas de cada uno de los espectadores”.

La trama gira en torno a un grupo de niños nacidos en la pobreza, quienes unidos por un crimen, buscan un lugar al cual pertenecer; en escena, se recrea su entorno y los rincones olvidados de cualquier ciudad, donde el ruido urbano ahoga los llamados de la conciencia.