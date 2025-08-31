“Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación”: Carlos Bardem
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6
El actor estadunidense Mark Ruffalo se adhiere a la Global Sumud Flotilla para alzar la voz contra el genocidio israelí en contra del pueblo palestino. El artista que interpretó a The Incredible Hulk se sumó a las personalidades que apoyan la iniciativa lanzada por la activista Greta Thumberg, junto a Susan Sarandon, Ada Colau y Tiago Ávila.
Hay que recordar que hace unos días Ruffalo subió un video a Instagram donde exige un alto a la hambruna que se vive en la franja de Gaza y ahora zarpa desde el Puerto de Barcelona hacia Gaza.
En el video Ruffalo muestra su indignación y mencionó entre otras cosas: “Esto no se trata de un desastre natural. No es una sequía. ¡Es un acto criminal provocado para matar poblaciones civiles! Lo está perpetrando Israel y las FDI. ¡No dejen que Gaza muera de hambre!”.
Personalidades del mundo de cine, del espectáculo y la cultura se han manifestado en oposición de las acciones bélicas de Israel contra la población Palestina, aunque no lo han hecho proactivamente para participar en la navegación que zarpa hoy hacia Gaza, que convocó a 44 países, alrededor de 50 navíos y 500 tripulantes.
Otros más se han manifestado mediante mensajes en redes sociales como los artistas: Carolina Yuste, Fernando León de Aranoa, Luis Tosar y Carlos Bardem, quienes hace unos días subieron un video apoyando a la Global Sumud Flotilla.
En la misiva visual el actor Carlos Bardem mencionó: “Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación”.
La Global Sumund Flotilla parte hoy desde el Puerto de Barcelona a las 14 horas locales para llegar a Gaza en siete días.