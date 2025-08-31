Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6

El actor estadunidense Mark Ruffalo se adhiere a la Global Sumud Flotilla para alzar la voz contra el genocidio israelí en contra del pueblo palestino. El artista que interpretó a The Incredible Hulk se sumó a las personalidades que apoyan la iniciativa lanzada por la activista Greta Thumberg, junto a Susan Sarandon, Ada Colau y Tiago Ávila.

Hay que recordar que hace unos días Ruffalo subió un video a Instagram donde exige un alto a la hambruna que se vive en la franja de Gaza y ahora zarpa desde el Puerto de Barcelona hacia Gaza.

En el video Ruffalo muestra su indignación y mencionó entre otras cosas: “Esto no se trata de un desastre natural. No es una sequía. ¡Es un acto criminal provocado para matar poblaciones civiles! Lo está perpetrando Israel y las FDI. ¡No dejen que Gaza muera de hambre!”.