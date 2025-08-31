Afp

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 6

Venecia. Miles de personas protestaron ayer para denunciar los crímenes del ejército israelí en la franja de Gaza al margen del festival de cine de Venecia, constató un periodista de Afp.

Organizada por grupos políticos de izquierda de la región veneciana, la manifestación comenzó a primera hora de la tarde a pocos kilómetros del festival, donde George Clooney, Julia Roberts y Emma Stone han desfilado por la alfombra roja en los pasados días.

Varios artistas manifestaron su apoyo a los palestinos estos días en la Mostra, como la directora marroquí Maryam Touzani y su esposo, el cineasta Nabil Ayouche, que portaron una pancarta negra que rezaba “Stop the genocide in Gaza” (“Paren el genocidio en Gaza”) el viernes por la noche en la alfombra roja.

El jueves, el director griego Yorgos Lanthimos llevaba un pin con los colores de la bandera palestina durante la rueda de prensa de presentación de su largometraje Bugonia.

Al inicio de la Mostra, un colectivo fundado por 10 cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado condenando la guerra en la franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.