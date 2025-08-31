▲ De izquierda a derecha, Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi, en el estreno de la cinta Frankenstein, en el 82 Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto Afp

Agencias

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 5

El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenó su adaptación de Frankenstein ayer en el Festival de Venecia. El público le brindó una ovación de pie, la cual duró cerca de 13 minutos.

En charla con los medios, Del Toro aseguró que la cinta llegó en un momento idóneo, además confesó que su versión es una historia de amor, atravesada por la compasión y la humanidad.

“Una película que dice que sólo los monstruos juegan a ser Dios no podría llegar en un mejor momento. Ser sentimental en la actualidad es el nuevo punk”, afirmó Del Toro.

“Me criaron inculcándome la religión católica pero nunca entendí del todo a los santos. Y luego, cuando vi a Boris Karloff, el actor que interpreta al monstruo de Frankenstein en la película de James Whale de 1931, en la pantalla, entendí cómo se veía un santo o un mesías. Así que he estado siguiendo a la criatura desde que era niño”, dijo el director mexicano.

En su apogeo en Venecia, Del Toro compartió que se siente como si estuviera en “depresión posparto” ahora que ha terminado la película, una fiesta gótica de decorados.

“Vivimos un tiempo de terror y de intimidación y la respuesta, de la que forma parte el arte, es el amor. No hay una tarea más urgente que la de mantenernos humanos en un tiempo en el que todo empuja hacia una comprensión bipolar de la humanidad”, declaró.

El director mexicano reconoció que la película lo transformó en lo personal y compartió que su fascinación por las fábulas y parábolas lo llevó a crear una historia actual, aunque esté situada en el pasado.

“Si la hubiera hecho antes de los 40, la habría contado desde la mirada de un hijo. Hoy la hice como padre. En el camino se aprende y entendí que las cosas suceden cuando tienen que suceder.

“Cuando hablo de otra época, en realidad hablo del presente. No le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a la estupidez natural, que es más abundante”, sentenció.

Del Toro, ganador del Oscar con La forma del agua en 2018 y recientemente celebrado por su Pinocho en 2023, insistió en que su lectura de Frankenstein se aparta del cliché del terror para acercarse a la parte más emotiva y conmovedora de la novela de 1818, se desvanece la figura que provoca pánico para dar lugar a una criatura condenada a la soledad, rechazada por su propio creador, por el mundo y si acaso lo peor, un rechazo por si mismo con el anhelo en apariencia inalcanzable, anhelo profundamente humano de amor y pertenencia.