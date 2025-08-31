Economía
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 15

En la semana que inicia se darán a conocer reportes de inversión, remesas, confianza del consumidor y consumo, entre otros.

México

Lunes 1º de septiembre

El Banco de México informará sobre el ingreso de remesas durante julio y publicará la encuesta sobre las expectativas del sector privado de agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta de opinión empresarial de agosto.

Miércoles 3

El Inegi difundirá la encuesta sobre confianza del consumidor de agosto. También dará a conocer las mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa, correspondiente al primer periodo del año.

Jueves 4

El Inegi reportará el indicador de formación bruta de capital fijo de junio; el indicador mensual de consumo privado y el sistema de indicadores cíclicos de junio; datos de la industria automotriz sobre ventas de vehículos ligeros en agosto.

Estados Unidos

Martes 2

Se publicarán índices manufactureros PMI-S&P e ISM de agosto y gasto en construcción de julio.

Jueves 4

Se dará a conocer la balanza comercial de julio.

Viernes 5

Se informará sobre creación de puestos de trabajo y tasa de desempleo de agosto.

Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex

