Domingo 31 de agosto de 2025, p. 15
En la semana que inicia se darán a conocer reportes de inversión, remesas, confianza del consumidor y consumo, entre otros.
México
Lunes 1º de septiembre
El Banco de México informará sobre el ingreso de remesas durante julio y publicará la encuesta sobre las expectativas del sector privado de agosto.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta de opinión empresarial de agosto.
Miércoles 3
El Inegi difundirá la encuesta sobre confianza del consumidor de agosto. También dará a conocer las mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa, correspondiente al primer periodo del año.
Jueves 4
El Inegi reportará el indicador de formación bruta de capital fijo de junio; el indicador mensual de consumo privado y el sistema de indicadores cíclicos de junio; datos de la industria automotriz sobre ventas de vehículos ligeros en agosto.
Estados Unidos
Martes 2
Se publicarán índices manufactureros PMI-S&P e ISM de agosto y gasto en construcción de julio.
Jueves 4
Se dará a conocer la balanza comercial de julio.
Viernes 5
Se informará sobre creación de puestos de trabajo y tasa de desempleo de agosto.
Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex