▲ El salario mínimo acumula un avance de 135 por ciento desde 2019. Foto Luis Castillo

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 15

En el primer trimestre de 2025, la participación de los salarios en la economía mexicana fue de 29.7 por ciento, dato que fue mayor en 3.5 puntos porcentuales respecto a igual periodo de 2018, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, las ganancias empresariales han perdido terreno, pues mientras en enero-marzo se ubicaron en 45.3 por ciento, para igual lapso de este año representaron 40.4 por ciento.

Autores como Norma Samaniego han documentado que en países en desarrollo, como México, las remuneraciones de los asalariados representan en la distribución del producto interno bruto (PIB) una proporción inferior, mientras en economías desarrolladas las ganancias empresariales llegan a representar sólo entre 30 y 40 por ciento, es decir, los salarios tienen mayor proporción.

En años recientes, el gobierno federal, el sector patronal y el obrero han impulsado el aumento del salario mínimo general (SMG). Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que con el más reciente incremento, que fue de 12 por ciento, el minisalario acumula una recuperación de 135.1 por ciento respecto a 2019.

Este cambio, de acuerdo a diversos expertos, también ayuda a que los salarios contractuales avancen.

Los datos de las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT) muestran que en el primer trimestre las remuneraciones de los asalariados sumaron 10 billones 277 mil millones de pesos.

El monto representó 29.7 por ciento del PIB, 0.4 por ciento menor respecto a enero-marzo de 2024, aunque también fue menor frente a octubre-diciembre, cuando se ubicó en 31.2 por ciento.

Por su parte, el excedente bruto de operación sumó 14 billones 5 mil millones de pesos, lo que significó 40.7 por ciento de la economía mexicana. El dato mostró un aumento de 0.8 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2024. En comparación con octubre-diciembre del año pasado, las ganancias empresariales fueron mayores en 0.7 puntos porcentuales.