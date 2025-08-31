Julio Gutiérrez

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 14

En este momento, el mandato del Banco de México (BdeM) –procurar una inflación baja y estable– debe permanecer tal cual, señala Paulina Anciola, subdirectora de análisis económico de Banamex.

Para la especialista, el banco central ya contribuye al crecimiento económico por medio de procurar la estabilidad de los precios, y señala que por medio de las acciones que toma, se ha logrado preservar la estabilidad macroeconómica de México.

¿Considera que el mandato que le da la constitución al Banco de México debe permanecer tal cual o sería conveniente discutirlo?

–Sería muy importante no hacer cambios. Se entiende que el tema del mandato dual está en la conversación, a veces con más intensidad que en otras.

“Eso es lógico si vemos que otros bancos centrales tienen este doble mandato de impulsar el crecimiento y controlar inflación, como es el caso de Estados Unidos, pero para México primero sería muy importante que se lograra cumplir con el único propósito que tiene, que es el de tener la inflación en 3 por ciento; eso no lo hemos visto.