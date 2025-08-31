Domingo 31 de agosto de 2025, p. a27
El mexicano Javier Assad ganó ayer su primer juego en casi un año en las Grandes Ligas, al guiar a los Cachorros de Chicago en la victoria 4-3 frente a los Rockies de Colorado. Kyle Tucker también fue clave para el triunfo al conectar dos imparables e impulsar una carrera
Assad permitió sólo tres carreras y siete sencillos en seis entradas, una marca destacada al considerar que el duelo fue apenas su cuarto juego de apertura en esta temporada, tras permanecer cuatro meses fuera por una lesión en el oblicuo.
La última victoria del tijuanense se remontaba al 31 de agosto de 2024, cuando venció a Washington por 7-4. Ahora, ya recuperado, Assad fue ascendido el martes desde la filial de la Triple-A en Iowa, debido a que Jameson Taillon enfrenta una molestia inguinal.
Los Cachorros de Chicago buscarán hoy en la casa de los Rockies barrer la serie, luego de ganar los dos primeros encuentros.
En el juego, Kyle Tucker se embasó cuatro veces y anotó dos carreras, al tiempo que Michael Busch, Ian Happ y Seiya Suzuki conectaron dos imparables cada uno para los Cachorros.
En entradas extra, los Yanquis de Nueva York derrotaron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago con un jonrón de Aaron Judge, con lo que los Bombarderos del Bronx acrecentaron una racha de siete victorias seguidas.
Por otra parte, los Dodgers, vigentes campeones, cayeron 6-1 ante los Diamondbacks, en su segunda derrota consecutiva. Su jugador estrella, Shohei Ohtani, se fue sin sencillos por primera vez en cuatro juegos, una actuación atípica para el japonés.
El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la parte alta de la novena entrada para asegurar el cuarto triunfo al hilo de Arizona.
Los Filis se imponen a los Bravos
En Filadelfia, Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras cuando había dos outs en la décima entrada para llevar a los Filis de Filadelfia a una victoria de 3-2 sobre los Bravos, con lo cual arruinó el regreso del ganador más reciente del Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, a la rotación titular de Atlanta.