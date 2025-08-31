Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a27

El mexicano Javier Assad ganó ayer su primer juego en casi un año en las Grandes Ligas, al guiar a los Cachorros de Chicago en la victoria 4-3 frente a los Rockies de Colorado. Kyle Tucker también fue clave para el triunfo al conectar dos imparables e impulsar una carrera

Assad permitió sólo tres carreras y siete sencillos en seis entradas, una marca destacada al considerar que el duelo fue apenas su cuarto juego de apertura en esta temporada, tras permanecer cuatro meses fuera por una lesión en el oblicuo.

La última victoria del tijuanense se remontaba al 31 de agosto de 2024, cuando venció a Washington por 7-4. Ahora, ya recuperado, Assad fue ascendido el martes desde la filial de la Triple-A en Iowa, debido a que Jameson Taillon enfrenta una molestia inguinal.

Los Cachorros de Chicago buscarán hoy en la casa de los Rockies barrer la serie, luego de ganar los dos primeros encuentros.

En el juego, Kyle Tucker se embasó cuatro veces y anotó dos carreras, al tiempo que Michael Busch, Ian Happ y Seiya Suzuki conectaron dos imparables cada uno para los Cachorros.