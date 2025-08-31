Domingo 31 de agosto de 2025, p. a27
El América jugó en soledad e intentó llenar el vacío del estadio Ciudad de los Deportes –suspendido el viernes de actividades con acceso al público por orden de la alcaldía Benito Juárez– con sonidos de intensas jugadas, reclamos, indicaciones que se escucharon desde la zona de directores técnicos hasta la puerta de entrada a la Plaza de Toros, para disimular lo extraño de la victoria 2-0 ante el Pachuca, en la fecha siete de la Liga Mx.
A falta del himno y los cánticos americanistas, tan representativos de su afición, el partido en el que las Águilas consiguieron su cuarta victoria consecutiva, el subliderato y la condición de invicto en lo que va del torneo tuvo como rasgo característico la voz apasionada de los jugadores: “No pierdas la marca, Chino”, “ojo con el rebote”, “fuera, fuera”, “tenemos ventaja, cabrón, suelta la pelota”. Nada de recibimientos coloridos ni dedicatorias a las gradas.
Incluso los autores de los goles –Igor Lichnosvky (21) y Allan Saint-Maximin (71)– celebraron sin las habituales estridencias al finiquitar el quinto triunfo de las Águilas en el torneo, con lo que ya suman 17 puntos y están a sólo uno del líder Monterrey.
Tras la disposición de la alcaldía Benito Juárez de prohibir la entrada al público en el recinto, debido a que personal de seguridad del club “excedió sus atribuciones en un encuentro de la Liga Femenil (América-Santos), efectuado el jueves en la colonia Nochebuena”, el América desestimó sus intentos de apelación del mandato e informó horas antes que los tickets vendidos serán reembolsados a sus aficionados.
“Se ha convocado a una mesa de trabajo, que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre, con el propósito de garantizar condiciones de orden y seguridad, tanto para los vecinos de la zona como para los aficionados”, anunció por la noche la demarcación en sus redes sociales. Vecinos de la colonia Nochebuena pidieron reforzar los protocolos de seguridad.
“Queremos es que se lleve a cabo un partido con todas las medidas de seguridad. Están poniendo en riesgo a todos”, sostuvieron a las afueras del inmueble. Dado lo inesperado de la suspensión, hubo personas que viajaron desde diferentes estados de la República, pagando más de 5 mil pesos entre transporte, hotel y boletos, y se resignaron a ver el encuentro por televisión.
Cruz Azul derrota a Chivas
Entre polémica, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas –que enfrenta una crisis– en un duelo donde reapareció Javier Chicharito Hernández, tras haber publicado hace semanas mensajes misóginos y sexistas.
Jose Antonio Paradela –con un tanto al minuto uno– y Carlos Rotondi (45) marcaron para que La Máquina siga invicto. Ni siquiera el gol anulado a Gabriel Toro Fernández afectó en el ritmo de los celestes. Los rojiblancos se fueron abucheados del estadio Guadalajara al naufragar entre los últimos puestos con cuatro partidos consecutivos sin ganar en una de sus peores temporadas.
En tanto, Tigres saltó a los primeros puestos al superar 1-0 a Santos, mientras que León goleó 3-0 a Querétaro.