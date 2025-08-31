Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a27

El América jugó en soledad e intentó llenar el vacío del estadio Ciudad de los Deportes –suspendido el viernes de actividades con acceso al público por orden de la alcaldía Benito Juárez– con sonidos de intensas jugadas, reclamos, indicaciones que se escucharon desde la zona de directores técnicos hasta la puerta de entrada a la Plaza de Toros, para disimular lo extraño de la victoria 2-0 ante el Pachuca, en la fecha siete de la Liga Mx.

A falta del himno y los cánticos americanistas, tan representativos de su afición, el partido en el que las Águilas consiguieron su cuarta victoria consecutiva, el subliderato y la condición de invicto en lo que va del torneo tuvo como rasgo característico la voz apasionada de los jugadores: “No pierdas la marca, Chino”, “ojo con el rebote”, “fuera, fuera”, “tenemos ventaja, cabrón, suelta la pelota”. Nada de recibimientos coloridos ni dedicatorias a las gradas.

Incluso los autores de los goles –Igor Lichnosvky (21) y Allan Saint-Maximin (71)– celebraron sin las habituales estridencias al finiquitar el quinto triunfo de las Águilas en el torneo, con lo que ya suman 17 puntos y están a sólo uno del líder Monterrey.

Tras la disposición de la alcaldía Benito Juárez de prohibir la entrada al público en el recinto, debido a que personal de seguridad del club “excedió sus atribuciones en un encuentro de la Liga Femenil (América-Santos), efectuado el jueves en la colonia Nochebuena”, el América desestimó sus intentos de apelación del mandato e informó horas antes que los tickets vendidos serán reembolsados a sus aficionados.