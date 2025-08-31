Ap

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a11

Zandvoort. Después de tres meses sin conseguir una pole, Oscar Piastri obtuvo la posición de privilegio para el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula Uno. El piloto australiano encontró un nuevo ritmo para superar a su compañero del equipo McLaren, Lando Norris, en la clasificación de ayer por poco más de una centésima de segundo.

Piastri marcó el ritmo al inicio de la parte final de la clasificación para la carrera y Norris no pudo igualarlo, quedando a 0.012 segundos del ritmo mientras la batalla por el título entre los dos compañeros de equipo de McLaren se intensifica.

Fue la quinta pole del año para el australiano, pero la primera desde el Gran Premio de España, hace seis carreras.

Norris, quien ganó el Gran Premio de los Países Bajos el año pasado y fue el más rápido en las tres sesiones de práctica esta semana, comentó que comenzar segundo no era “el fin del mundo”, y sugirió que pequeños cambios en el viento podrían haber decidido el resultado.

Piastri tiene nueve puntos más que Norris en la clasificación de pilotos con 10 carreras restantes en la temporada. Norris ha reducido la brecha en los últimos meses con victorias en tres de las últimas cuatro carreras.