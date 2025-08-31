Domingo 31 de agosto de 2025, p. a11
Zandvoort. Después de tres meses sin conseguir una pole, Oscar Piastri obtuvo la posición de privilegio para el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula Uno. El piloto australiano encontró un nuevo ritmo para superar a su compañero del equipo McLaren, Lando Norris, en la clasificación de ayer por poco más de una centésima de segundo.
Piastri marcó el ritmo al inicio de la parte final de la clasificación para la carrera y Norris no pudo igualarlo, quedando a 0.012 segundos del ritmo mientras la batalla por el título entre los dos compañeros de equipo de McLaren se intensifica.
Fue la quinta pole del año para el australiano, pero la primera desde el Gran Premio de España, hace seis carreras.
Norris, quien ganó el Gran Premio de los Países Bajos el año pasado y fue el más rápido en las tres sesiones de práctica esta semana, comentó que comenzar segundo no era “el fin del mundo”, y sugirió que pequeños cambios en el viento podrían haber decidido el resultado.
Piastri tiene nueve puntos más que Norris en la clasificación de pilotos con 10 carreras restantes en la temporada. Norris ha reducido la brecha en los últimos meses con victorias en tres de las últimas cuatro carreras.
El campeón defensor Max Verstappen está listo para comenzar tercero en su carrera de casa. Y aunque está tercero en la clasificación general, la brecha de 97 unidades con Piastri significa que sus posibilidades de título son remotas.
Isack Hadjar fue una sorpresa al quedar cuarto para Racing Bulls, el mejor resultado de clasificación de carrera para el novato francés, quien es considerado un candidato para ascender a Red Bull la próxima temporada como compañero de equipo de Verstappen.
George Russell es quinto para Mercedes, mientras Charles Leclerc saldrá sexto otra vez y superó en clasificación a su compañero de equipo de Ferrari, Lewis Hamilton, quien fue séptimo.
Yuki Tsunoda, quien ocupa el asiento que dejó vacante Sergio Pérez, fue 12, un resultado que no ayuda a sus esfuerzos por demostrar que puede quedarse para la próxima temporada en Red Bull.