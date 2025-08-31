Ap

Nueva York., Jannik Sinner perdió su saque por primera vez en el Abierto de Estados Unidos. Incluso cayó en el primer set y se quedó muy atrás en el tercero.

“No soy una máquina, ¿sabes?”, expresó con una leve sonrisa. “A veces también me cuesta”.

Aun así, Sinner es el número uno del mundo en tenis masculino y ha ganado los últimos tres Grand Slams disputados en pista dura, así que a nadie le sorprendió que superara algunos errores y venciera al número 27, Denis Shapovalov, por 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 llevando su defensa del título en Flushing Meadows a la cuarta ronda.

El último triunfo de Sinner extendió su racha invicta en canchas duras de los torneos más importantes a 24 partidos, abarcando los campeonatos del US Open en 2024 y el Abierto de Australia en 2024 y 2025.

“Estábamos en un mano a mano. Fue un partido muy reñido. Muchos juegos fueron muy igualados”, dijo Shapovalov, zurdo canadiense que fue semifinalista de Wimbledon en 2021. “Es el número uno por algo. Lo gestionó muy bien. Lucha de maravilla. Hizo un trabajo tremendo para remontar el 3-0 en el tercer set”.

Por primera vez en este Abierto de Estados Unidos, Coco Gauff no cometió doble falta en su primer juego y tampoco le rompieron el servicio al comienzo.