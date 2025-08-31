▲ El juego fue un intenso duelo de serpentineros, en el que los Diablos anotaron primero, aunque sucumbieron al final. Foto cortesía Diablos Rojos de México

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a11

Diablos Rojos del México perdió el primer juego del Campeonato de la Zona Sur ante Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú. Los escarlatas cometieron algunos errores defensivos que les costaron la derrota por 4-2.

Los Piratas tuvieron una magnífica jornada en el montículo de pitcheo y con un jonrón dejaron sin argumentos a los Pingos para ponerse 1-0 en la serie donde el monarca regional será quien gane cuatro de siete duelos.

El pitcheo de la escuadra de Campeche contuvo a la artillería colorada que se fue de 8-1 con corredores en posición de anotar, olvidando a nueve corredores en las bases, tres de ellos en la primera entrada cuando dejaron la casa llena.

El pitcher abridor Domingo Acevedo trabajó por cuatro entradas con dos carreras, cinco hits, par de pasaportes y tres ponches. El bullpen envió a cinco lanzadores que trabajaron una entrada cada uno, y sólo recibieron tres imparables, otorgaron dos bases por bolas y poncharon a dos bateadores escarlatas.

Remontada

El juego fue un intenso duelo de serpentineros y fueron los Diablos los primeros en anotar ayer por la tarde. En la primera tanda, un sencillo de Robinson Canó produjo la carrera de Allen Córdoba. La respuesta de Campeche vino enseguida, en el cuarto rollo anotaron en dos ocasiones. Los escarlatas no se dejaron intimidar y con un jonrón solitario de Rio Ruiz empató el juego con pizarra 2-2.