Primero de la serie de campeonato de la Zona Sur
Los Piratas, con el abridor Domingo Acevedo, lograron una magnífica jornada en el montículo de pitcheo
Domingo 31 de agosto de 2025, p. a11
Diablos Rojos del México perdió el primer juego del Campeonato de la Zona Sur ante Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helú. Los escarlatas cometieron algunos errores defensivos que les costaron la derrota por 4-2.
Los Piratas tuvieron una magnífica jornada en el montículo de pitcheo y con un jonrón dejaron sin argumentos a los Pingos para ponerse 1-0 en la serie donde el monarca regional será quien gane cuatro de siete duelos.
El pitcheo de la escuadra de Campeche contuvo a la artillería colorada que se fue de 8-1 con corredores en posición de anotar, olvidando a nueve corredores en las bases, tres de ellos en la primera entrada cuando dejaron la casa llena.
El pitcher abridor Domingo Acevedo trabajó por cuatro entradas con dos carreras, cinco hits, par de pasaportes y tres ponches. El bullpen envió a cinco lanzadores que trabajaron una entrada cada uno, y sólo recibieron tres imparables, otorgaron dos bases por bolas y poncharon a dos bateadores escarlatas.
Remontada
El juego fue un intenso duelo de serpentineros y fueron los Diablos los primeros en anotar ayer por la tarde. En la primera tanda, un sencillo de Robinson Canó produjo la carrera de Allen Córdoba. La respuesta de Campeche vino enseguida, en el cuarto rollo anotaron en dos ocasiones. Los escarlatas no se dejaron intimidar y con un jonrón solitario de Rio Ruiz empató el juego con pizarra 2-2.
Las carreras que marcaron la diferencia llegaron con elevado de sacrificio de Cal Mitchell en la quinta entrada; en la séptima, un error de fildeo de Julián Ornelas, después de chocar con el jardinero central Allen Córdoba al buscar un elevado, permitió la anotación definitiva de los Piratas.
Los Diablos embasaron al menos a un corredor desde la quinta hasta la novena entrada, pero no pudieron llegar más allá de la segunda base, incluida una doble matanza en el último rollo. Con esta derrota, el México pierde también su racha de juegos ganados de manera consecutiva en playoffs y se queda con 16 victorias.
Por los Diablos, el lanzador abridor fue Ricardo Pinto, quien lanzó 4.1 entradas, con sólo dos imparables admitidos, uno de ellos un cuadrangular de dos anotaciones, con tres carreras aceptadas, con cuatro bases por bolas y siete ponches. Al relevo llegaron cinco pitchers, quienes cubrieron 4.2 innings, con tres hits aceptados, una anotación y tres chocolates.
El pitcher ganador fue Tyler Thomas en labor de relevo, con Ricardo Pinto como el derrotado. Zac Rosscup se llevó el salvamento al sacar los tres últimos outs del encuentro.
Ahora, Diablos intentará igualar la serie este domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú a partir de las 14 horas, donde los capitalinos tendrán a Brooks Hall como pitcher abridor y los Piratas enviarán a Jake Thompson.