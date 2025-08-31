Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a10

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó un recurso de impugnación en contra de la resolución judicial que concedió a Julio César Chávez Jr continuar en libertad condicional el proceso penal en el que se le acusa de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas y municiones.

El recurso será turnado a un tribunal para impugnar lo resuelto por el juez Enrique Hernández Miranda el pasado 23 de agosto, quien determinó la medida cautelar de libertad condicional.

El juez Hernández Miranda le otorgó ese beneficio a pesar de que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional establece que los casos de delincuencia organizada ameritan prisión preventiva y debe aplicarse en su literalidad, sin que haya lugar a interpretaciones, señalaron fuentes ministeriales que acudieron a la diligencia.