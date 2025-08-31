Domingo 31 de agosto de 2025, p. a10
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó un recurso de impugnación en contra de la resolución judicial que concedió a Julio César Chávez Jr continuar en libertad condicional el proceso penal en el que se le acusa de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas y municiones.
El recurso será turnado a un tribunal para impugnar lo resuelto por el juez Enrique Hernández Miranda el pasado 23 de agosto, quien determinó la medida cautelar de libertad condicional.
El juez Hernández Miranda le otorgó ese beneficio a pesar de que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional establece que los casos de delincuencia organizada ameritan prisión preventiva y debe aplicarse en su literalidad, sin que haya lugar a interpretaciones, señalaron fuentes ministeriales que acudieron a la diligencia.
Por ello el Ministerio Público Federal apeló la resolución, considerando entre los agravios que el juez sustentó su resolución en que Chávez Jr “tenía domicilio fijo en el país, en Culiacán”, aunque fue detenido en Estados Unidos y estaba solicitando su residencia.
La FGR presentó durante la audiencia de vinculación a proceso 21 datos de prueba que lo mencionan de manera directa y en los que se establece que el boxeador golpeaba a quienes la facción de Los Chapitos –encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar– mantenía en cautiverio y eran rivales del cártel de Sinaloa o habían incumplido una orden de sus líderes.