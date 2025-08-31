▲ Los registros del público de las trifulcas aportaron información fundamental para saber qué pasó en la ciudad de Avellaneda. Foto Ap

Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a10

Las imágenes del partido del 20 de agosto recorrieron el mundo: un enfrentamiento entre las barras bravas del Club Atlético Independiente contra aficionados de la U de Chile, en el que los chilenos arrojaron desde piedras hasta sanitarios, mientras los argentinos, con la complicidad policiaca, atacaron de manera ultraviolenta a la tribuna visitante.

La forma de organizar a los seguidores estaba condenada al fracaso desde que tanto el club local como la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) aceptaron poner a las aficiones contrarias una arriba de la otra, sin protección ni seguridad. El partido fue cancelado, pero en ese contexto, sin las normas mínimas de resguardo al público, nunca debió de haber comenzado.

Esa misma noche el presidente del Club, Néstor Grindetti, hizo declaraciones reclamando pasar a la siguiente fase y responsabilizando a la U de Chile por todo lo sucedido. De ambos lados de la cordillera se entendió como una clara falta de sensibilidad humana.

Hay más de un correlato político que ayuda a entender el nivel de violencia ejecutada por las barras. Los enfrentamientos duraron horas, pero la causa judicial va a tardar meses, como mínimo. La reconstrucción cronológica de los hechos exhibe la connivencia policiaca, que deja marchar a la barra brava de Independiente de su estadio, el Libertadores de América. Es una de las múltiples situaciones que tuvieron que hilarse para que sucediera lo que sucedió: la seguridad del partido quedó comprometida mucho antes de que el árbitro pitara el comienzo del encuentro.

No se trata sólo de lo que el presidente chileno, Gabriel Boric, denominó correctamente como “fracaso organizativo”, una relación fiel con el elemento policiaco es considerado en el folclor futbolístico como una ofensa total.

Crisis institucional

Los fanáticos afirman que Independiente fue coaptado hace muchos años por diferentes facciones de la política y dicen que esto es lo que llevó al club a un estado de crisis permanente. Se trata del ex presidente Hugo Moyano, célebre sindicalista del gremio de camioneros, asociado con el peronismo, o de su opositor y actual mandamás del club, Néstor Grindetti, referente de la oposición del partido llamado PRO. El consenso general es que ambas facciones trataron al club como un negocio y perjudicaron al Club Atlético Independiente.