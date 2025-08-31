Duplicó minutos jugados de chicharito
Raúl Jiménez llegó a 200 partidos en la Liga Premier inglesa. Más que un número de participaciones, el delantero del Fulham hizo historia. Se convirtió en el jugador mexicano con más juegos disputados en el futbol de Inglaterra con el doble de minutos (14 mil 704) de los que cosechó Javier Hernández durante su paso por el Manchester United y West Ham.
Formado en las categorías menores del América, Jiménez ingresó ayer al minuto 59 en la derrota de su equipo 2-0 ante el Chelsea, con lo que alcanzó una marca difícil de igualar para los actuales atacantes nacionales en Europa. Comparado con los números de Chicharito, quien totalizó 158 encuentros y celebró su último compromiso en dicha liga en la temporada 2019-20, suma ya 32 enfrentamientos de ventaja.
En la Liga Premier, Jiménez ha defendido las camisetas del Wolverhampton y el Fulham, equipo en el que recuperó su mejor versión futbolística. Detrás de él y Chicharito Hernández, Edson Álvarez es el tercer mexicano con más participaciones en la Liga Premier al acumular 59 duelos con 4 mil 165 minutos.
La suerte, sin embargo, no le acompañó en su visita a Stamford Bridge. Joao Pedro (45+9) y Enzo Fernández (56, de penal) marcaron los goles que le dieron el triunfo al Chelsea. El Fulham se ubica en el lugar 16 del torneo de Inglaterra con sólo dos puntos de 9 posibles mientras los Blues siguen de líderes con 7 unidades.
Quiñones anota su primer gol con el Al-Qadisiya
En la Liga de Arabia Saudita, el colombiano-mexicano Julián Quiñones marcó su primer gol de la temporada y lideró la victoria del Al-Qadisiya 3-1 sobre el Al-Najma en la fecha inaugural.
El ex goleador del América, Atlas y Tigres recibió una asistencia del uruguayo Nahitan Nández, quien desbordó por la banda derecha y remató en el área chica por un lado del portero rival. Quiñones no fue considerado por el técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, para los amistosos ante Japón y Corea del Sur en la fecha FIFA de septiembre.