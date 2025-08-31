▲ Raúl Jiménez ha defendido las camisetas del Wolverhampton y el Fulham. Foto tomada del Instagram del jugador mexicano

Raúl Jiménez llegó a 200 partidos en la Liga Premier inglesa. Más que un número de participaciones, el delantero del Fulham hizo historia. Se convirtió en el jugador mexicano con más juegos disputados en el futbol de Inglaterra con el doble de minutos (14 mil 704) de los que cosechó Javier Hernández durante su paso por el Manchester United y West Ham.

Formado en las categorías menores del América, Jiménez ingresó ayer al minuto 59 en la derrota de su equipo 2-0 ante el Chelsea, con lo que alcanzó una marca difícil de igualar para los actuales atacantes nacionales en Europa. Comparado con los números de Chicharito, quien totalizó 158 encuentros y celebró su último compromiso en dicha liga en la temporada 2019-20, suma ya 32 enfrentamientos de ventaja.

En la Liga Premier, Jiménez ha defendido las camisetas del Wolverhampton y el Fulham, equipo en el que recuperó su mejor versión futbolística. Detrás de él y Chicharito Hernández, Edson Álvarez es el tercer mexicano con más participaciones en la Liga Premier al acumular 59 duelos con 4 mil 165 minutos.