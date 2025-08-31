Karla Torrijos

En un partido de mucha intensidad, el León logró sacar la garra y extendió su buena racha en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil tras vencer 2-1 a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada nueve, disputado ayer en las instalaciones de La Noria.

Las anotaciones del conjunto de La Fiera, que sumó cuatro partidos sin conocer la derrota y dos triunfos consecutivos, fueron obra de la jamaiquina Trudi Carter, al minuto 56, y Luciana García, al 62.

Por La Máquina, que rompió una racha de cuatro encuentros sin perder, descontó la estadunidense Aerial Chavarín, al 72

Gracias a este triunfo, las esmeraldas se ubicaron en el octavo lugar de la clasificación general, con 15 unidades. A su vez, las cementeras se quedaron con 11 puntos y se mantuvieron en el sitio 11.

Ambas escuadras salieron al terreno de juego con la encomienda de abrir el marcador en los primeros minutos; sin embargo, el ímpetu que mostraron las futbolistas resultó contraproducente, ya que el juego se tornó ríspido y se cometieron diversas faltas, lo cual provocó un duelo trabado en la media cancha.

Pese a generar algunas jugadas de peligro, ningún bando fue capaz de marcar antes de irse a los vestidores.

En el segundo tiempo, ninguno de los equipos bajó el ritmo de juego y León estuvo cerca de anotar en los primeros minutos con un remate de larga distancia de la chilena Fernanda Pinilla, pero el balón no logró invadir el marco de las cementeras.

Ante la falta de gol, ambos entrenadores hicieron cambios en su alineación en busca de darle mayor dinamismo a sus equipos y poder romper el empate sin goles.

Al minuto 51, el técnico celeste, Diego Testas, mandó a la cancha a la jamaiquina Deneisha Blackwood y a Daniela Calderón, en lugar de Yaneisy Rodríguez y la uruguaya Solange Lemos, respectivamente.