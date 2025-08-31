Domingo 31 de agosto de 2025, p. 9
En un partido de mucha intensidad, el León logró sacar la garra y extendió su buena racha en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil tras vencer 2-1 a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada nueve, disputado ayer en las instalaciones de La Noria.
Las anotaciones del conjunto de La Fiera, que sumó cuatro partidos sin conocer la derrota y dos triunfos consecutivos, fueron obra de la jamaiquina Trudi Carter, al minuto 56, y Luciana García, al 62.
Por La Máquina, que rompió una racha de cuatro encuentros sin perder, descontó la estadunidense Aerial Chavarín, al 72
Gracias a este triunfo, las esmeraldas se ubicaron en el octavo lugar de la clasificación general, con 15 unidades. A su vez, las cementeras se quedaron con 11 puntos y se mantuvieron en el sitio 11.
Ambas escuadras salieron al terreno de juego con la encomienda de abrir el marcador en los primeros minutos; sin embargo, el ímpetu que mostraron las futbolistas resultó contraproducente, ya que el juego se tornó ríspido y se cometieron diversas faltas, lo cual provocó un duelo trabado en la media cancha.
Pese a generar algunas jugadas de peligro, ningún bando fue capaz de marcar antes de irse a los vestidores.
En el segundo tiempo, ninguno de los equipos bajó el ritmo de juego y León estuvo cerca de anotar en los primeros minutos con un remate de larga distancia de la chilena Fernanda Pinilla, pero el balón no logró invadir el marco de las cementeras.
Ante la falta de gol, ambos entrenadores hicieron cambios en su alineación en busca de darle mayor dinamismo a sus equipos y poder romper el empate sin goles.
Al minuto 51, el técnico celeste, Diego Testas, mandó a la cancha a la jamaiquina Deneisha Blackwood y a Daniela Calderón, en lugar de Yaneisy Rodríguez y la uruguaya Solange Lemos, respectivamente.
Por su parte, el estratega del León, Alejandro Corona, sustituyó al 56 a Itzell Alemán por Trudi Carter.
Las modificaciones surtieron efecto de forma inmediata, pues sólo unos instantes después, las visitantes tomaron ventaja en el marcador con un gol de la recién ingresada Carter, quien, tras recibir un centro en el área, disparó directo al marco protegido por Alejandría Godínez para clavar el balón por el costado izquierdo y poner el 1-0.
La anotación motivó a las esmeraldas, por lo que rápidamente ampliaron su ventaja. Al 62, en una jugada muy similar a la del primer gol, Luciana García conectó el balón en el área chica y, sin dudarlo, remató de forma potente para mandarlo al fondo de la red y firmar el 2-0.
La amplia desventaja provocó que las celestes se volcaran con todo al ataque y lograron recortar distancias en el marcador al 72 por conducto de Aerial Chavarín, quien, tras un disparo de su compañera Danya Gutiérrez, aprovechó un rechace de la portera esmeralda, Natalia Acuña, el cual quedó muy cerca del marco, para sorprender con un contrarremate y hacer el 2-1.
En la recta final del encuentro, las locales intentaron rescatar al menos el empate para llevarse un punto, pero la defensa felina logró contener sus embates para quedarse finalmente con el valioso triunfo.
La jornada nueve continuará hoy con los duelos Chivas-Tigres, Puebla-Atlético San Luis, Toluca-Querétaro y Pachuca-América.