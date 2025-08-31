Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. a12

Imagina un lugar, de Elise Hurst, es una invitación a fantasear con un mundo donde tienen lugar eventos increíbles: las personas vuelan, peces gigantes forman parte del transporte escolar, es posible tomar té con gárgolas o comer un bocado del cielo.

El libro, con traducción de María Gómez de León, comienza con un llamado al lector a tomar el tren de la ensoñación hacia un mundo sin límites, donde hay tesoros inmensos, la luz se respira y el agua es un canto.

En el volumen de 16 páginas se privilegia el lenguaje visual y el texto se reduce a lo esencial. Las ilustraciones en blanco y negro de Hurst, que van de una a otra orilla de la página, impulsan el vuelo de la mente.

En esta travesía por el ingenio y la ilusión, se advierten conejos de orejas largas que leen periódicos, pinturas de árboles cuyas ramas salen de los marcos y osos que transitan las calles citadinas junto a la multitud.

En este mundo, las historias contenidas en libros salen de ellos convertidas en mariposas, leones que se sientan a leer sobre los hombres y sus hazañas, niños que pescan y libélulas que se posan en los lomos de los volúmenes.