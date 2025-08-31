Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 26

En las calles aledañas al centro de Coyoacán, a unos pasos de la sede de la alcaldía, los franeleros continúan con el apartado de calles. Los viene-viene establecen cuotas por el uso de la vía pública que van de los 40 hasta los 100 pesos y en días festivos pueden aumentar al doble.

Los pagos también difieren según el día de la semana y el horario, el cual va acrecentando al paso del día.

El sábado pasado, Roberto Carlos acudió a desayunar y se estacionó en la calle de Aguayo, apenas descendió de su vehículo, un cuida coches se le acercó para cobrarle 40 pesos. Ese mismo día, el hombre de 39 años regresó por la noche y buscó un sitio donde dejar su vehículo.

Encontró espacio a unos metros de donde lo había estacionado por la mañana y nuevamente apareció un franelero que ahora le pedía 100 pesos. El hombre le comentó que ya había pagado, pero el sujeto respondió que en la noche eran otros y esa era la tarifa por permitirle dejar el vehículo o de lo contrario “no se hacía responsable”.