Ocho personas –cinco hombres y tres mujeres– fueron detenidas en distintos domicilios de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España, en Azcapotzalco, a quienes se les aseguraron 906 dosis de presunta droga, luego de que se realizaron tres órdenes de cateo de manera simultánea, informó el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que la acción coordinada con instancias de seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina fue resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas que indicaron que un grupo de personas se dedicaba a comercializar narcóticos.
La dependencia local indicó que los elementos de seguridad “realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo en distintas colonias de la alcaldía, por lo que tras implementar vigilancias fijas, móviles y discretas identificaron a un grupo de personas que se reunían de manera constante en diferentes predios de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España”.
El primer mandamiento de registro se llevó a cabo en un domicilio en la calle Abraham Sánchez, en la colonia San Pedro Xalpa, donde se aseguraron 215 dosis de presunta mariguana y 89 de una sustancia similar a la cocaína, además se detuvo a dos hombres de 63 y 51 años de edad, así como a una mujer de 32 años.
La SSC detalló que al realizar el cruce de información se tuvo conocimiento de que el detenido de 51 años registra dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
En un comunicado, la dependencia indicó que en el segundo y el tercer inmuebles intervenidos, localizados en la avenida Miguel Hidalgo, San Pedro Xalpa, y en la calzada de Los Ángeles, Nueva España, respectivamente, se aseguraron 200 dosis de probable metanfetamina, 199 de supuesta cocaína, 203 de aparente mariguana y dos teléfonos celulares.
En esta acción se aprehendieron a tres hombres de 37, 25 y 18 años y a dos mujeres de 37 y 34 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.