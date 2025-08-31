Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 26

Ocho personas –cinco hombres y tres mujeres– fueron detenidas en distintos domicilios de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España, en Azcapotzalco, a quienes se les aseguraron 906 dosis de presunta droga, luego de que se realizaron tres órdenes de cateo de manera simultánea, informó el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que la acción coordinada con instancias de seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina fue resultado de trabajos de investigación en atención a diversas denuncias ciudadanas que indicaron que un grupo de personas se dedicaba a comercializar narcóticos.

La dependencia local indicó que los elementos de seguridad “realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo en distintas colonias de la alcaldía, por lo que tras implementar vigilancias fijas, móviles y discretas identificaron a un grupo de personas que se reunían de manera constante en diferentes predios de las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España”.