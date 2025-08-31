▲ Arriba a la izquierda, generación 1988-1991 de la secundaria Moisés Sáenz Garza. En seguida, equipamiento del parque Miguel Hidalgo. El resto son del Bosque de Tláhuac. Foto Jair Cabrera; de redes sociales, la de la secundaria 80

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 25

La hacienda de San Nicolás Buenavista, de la que aún se conserva en ruinas la casa grande, en lo que hoy es el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, se extendía hasta parte de la actual Tláhuac, donde comenzó a formarse en los años 50 un asentamiento que dio lugar a la colonia Miguel Hidalgo.

Aunque algunos de sus fundadores relacionan al fraccionador Tomás Zapata, oriundo de Zapoti­tlán, como descendiente del general Emiliano Zapata, por una supuesta cesión de tierras en agradecimiento por la lucha que encabezó, el historiador Baruc Martínez Díaz, cronista de Tláhuac, confirma que no tenía relación alguna con el Caudillo del Sur.

Explicó que las tierras de la hacienda pasaron a formar parte del ejido de San Lorenzo Tezonco y donde se erigió la Miguel Hidalgo eran ciénagas y lagos por donde se cruzaba para llegar a Xochimilco.

Wenceslao López Estrada, otro de sus fundadores, migró con su esposa Carmen Peralta, en 1963, del poblado de Cacahuananche en el estado de Guerrero. Llegó a la colonia Bondojito en Gustavo A. Madero y al año siguiente su hermana y su cuñado, que ya habitaban en Tláhuac, lo llevaron a vivir con ellos para que no pagara renta. En algún momento pensó en regresar al centro de la ciudad porque allí “eran puros terregales y lodazales en tiempo de lluvia”, pero decidió vender su casa en el pueblo y comprar un terreno por el que pagó 15 mil pesos.

En su pueblo aprendió a tocar la trompeta y aquí formó el grupo Los Únicos 9 de Colombia, con el que grabó más de 20 discos y realizó giras a varios estados de la República. Fue también fundador del mercado que se inició con cinco puestos, donde él vendía pescado traído de La Viga. La concentración creció y gestionaron con el mismo Zapata el terreno para construir el mercado, lo consiguieron y el entonces delegado, Alberto Alvarado Arámburo (1971 a 1972) realizó la obra, pero sólo utilizó una fracción para 48 locales y construyó en la otra parte el parque Miguel Hidalgo, con un kiosco y canchas deportivas que forman el centro de barrio de la colonia junto con la plazuela, que incluye un foro, una caseta de policía, oficinas administrativas, una biblioteca y un Pilares.

El conjunto da la apariencia de pueblo, aunque la integración del espacio se rompe debido a la falta de mantenimiento, con jardineras llenas de maleza, basura y la ocupación del kiosco por un grupo de personas que lo usan para pernoctar.

En su infraestructura de servicios están la secundaria Técnica número 80, las primarias Jaime Torres Bodet y Profesor Urbano Lavin y el prescolar Ana María Gallaga, así como el parque Solidaridad, un centro de desarrollo comunitario, una sucursal del Banco del Bienestar y áreas deportivas.