Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 24

El gobierno de la Ciudad de México desplegará a 15 mil elementos de la policía como parte del operativo por el regreso a clases de 2 millones de alumnos de educación básica a las 7 mil escuelas, tanto públicas como privadas, de la capital del país.

El dispositivo se iniciará a las 6 horas de mañana e incluirá el monitoreo de la circulación vial desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de que en los planteles públicos habrá personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana capitalina con el propósito de inhibir cualquier incidente que se pueda presentar, señaló la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada Molina.

El operativo se presentó en la primaria Juan Crisóstomo Bonilla, alcaldía Venustiano Carranza, donde se informó que los efectivos policiacos realizarán recorridos a pie y patrullajes, en las horas de entrada y salida de los turnos matutino y vespertino, y habrá vigilancia constante en rutas del transporte público.

También, integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas estarán al tanto para atender a la población en caso de emergencia y se instruirá a los jefes de cada cuadrante para que se mantengan en contacto constante con todos los centros escolares en la capital.