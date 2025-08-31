▲ Fin de semana, quincena y regreso a clases hicieron la mezcla perfecta para un día intenso la víspera del regreso a clases. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 24

La víspera del inicio del ciclo escolar 2025-2026, locales del mercado de San Cosme, ubicado en la colonia San Rafael, así como establecimientos dedicados a la venta de uniformes, en la calzada México-Tacuba, se encontraban atiborrados de padres de familia, quienes buscaban, junto con sus hijos, realizar la compra del uniforme de último momento.

Largas filas y disertaciones familiares por resolver situaciones y estirar el presupuesto: “¿nos llevamos una o dos chazarillas?; ¡que ya no hay talla!, ¿cómo le hacemos?; ¡apúrate, que nos faltan los cuadernos!”, fueron las expresiones constantes de los adultos acalorados y cansados, que cargaban bultos y bolsas de plástico en las que llevaban algunos útiles escolares y cajas de zapatos, entre otras compras.

Los pasillos del mercado se convirtieron en vestidores de niños y jóvenes que se medían sobre su ropa el suéter, la chazarilla y el pantalón, mientras los locatarios colocaron espejos de cuerpo entero para que los clientes pudieran verse; y en medio de la multitud soltaban el grito: “¿quién sigue?, lo atiendo de este lado”.

El fin de semana, la quincena y el regreso a clases fueron la mezcla perfecta para que las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tacuba e Insurgentes tuvieran prácticamente todo el día intenso caos vehicular, que se acentuó por la tarde con la lluvia ligera.

Economía y calidad

Los entrevistados mencionaron que acuden cada año a dichos establecimientos porque las prendas son de mejor calidad y más económicas que en otras zonas de la capital, como ocurrió a Elsy Rivera, proveniente de Azcapotzalco, quien dijo que los uniformes son más caros en las calles de esa demarcación.