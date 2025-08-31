Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 23

A fin de rendir protesta este lunes como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), Irving Espinosa Betanzo, notificó al Congreso capitalino su decisión de separarse del cargo a partir de hoy.

La Junta de Coordinación Política del Legislativo (Jucopo) aprobó, en tanto, los asuntos a tratar en el tercer periodo extraordinario convocado para hoy a las 13:00 horas, en el que se someterá a consideración del pleno el dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, antes de que rindan protesta las 98 personas que resultaron electas a cargos de magistraturas y juzgados en la elección extraordinaria del pasado primero de junio, así como el inicio de funciones del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, este primero de septiembre.

Además de la discusión y aprobación del dictamen, el orden del día para la sesión de hoy contiene la votación del acuerdo de la Jucopo que propone a Sara Alicia Alvarado Avendaño como la designada por el Congreso de la ciudad para ser integrante del pleno del Órgano de Administración Judicial.

Conforme a lo que dispone la Constitución Política de la Ciudad de México respecto de la integración de dicho órgano del Poder Judicial local, falta aún que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anuncie a la persona designada por el Poder Ejecutivo, así como las tres que deberá designar el pleno del Tribunal Superior de Justicia, para un total de cinco, y que deberán resolver en las próximas horas, antes del lunes.