Cierran dos de tres carriles hacia el Sur-Poniente
Ruptura de tubo de drenaje causó un socavón en la avenida Canal de Garay
Domingo 31 de agosto de 2025, p. 23
El socavón que se abrió el pasado viernes en Anillo Periférico Canal de Garay, a la altura de la calle Aerolito, en la colonia Casa Blanca, alcaldía Iztapalapa, obligó el cierre de dos de los tres carriles de circulación en dirección al sur poniente, en tanto se realizan las reparaciones que podrían demorar poco más de dos semanas.
Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua comentó que la ruptura en el tubo de drenaje de 36 pulgadas a unos seis o siete metros de profundidad, socavó el subsuelo y el paso de un camión de más de 10 toneladas colapsó la superficie de rodamiento, dejando una hendidura de unos tres metros de diámetro en la carpeta asfáltica.
Ayer, una cuadrilla de la dependencia realizaba perforaciones en el asfalto para instalar un tapial y confinar el área afectada, a fin de permitir el ingreso de la maquinaria pesada y agilizar la circulación vehicular.
Se prevé que mañana la contratista entregue el plan de trabajo con el tiempo estimado que llevará la rehabilitación del colector, el relleno, compactación del terreno y la repavimentación de la vialidad.
Los trabajadores consideraron que la obra se llevará poco más de dos semanas, al ser un caso similar al del socavón de la Calzada Ignacio Zaragoza, que apareció el pasado 13 de agosto.
Autoridades de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la titular de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, acudieron a evaluar la situación y determinaron habilitar un carril, con la recomendación de utilizar también vías alternas como Estrella y Nautla para continuar por la avenida San Lorenzo, al poniente.
La oquedad se extiende unos dos metros debajo de las instalaciones de la Planta Potabilizadora Acueducto Sierra de Santa Catarina, que rebombea el agua suministrada a colonias del suroeste de Iztapalapa, entre las oficinas y la subestación eléctrica.
Raúl Zenil, operador de la planta, dijo que Protección Civil hizo una evaluación y descartó riesgos en la infraestructura, por lo que la planta que rebombea el agua hacia la red de colonias como Puente Blanco, San Juan Xalpa y Lomas de San Lorenzo funciona con normalidad.
Reabren Ignacio Zaragoza
La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó, por otra parte, que terminó con la reparación del socavón abierto en calzada Ignacio Zaragoza hace más de dos semanas, por lo que ya fue reabierta a la circulación vehicular.
Como parte de los trabajos, explicó la dependencia, se sustituyeron 20 metros del colector dañado con tubos de concreto reforzado de 1.22 metros de diámetro; mientras el relleno y compactación del suelo se realizó con maquinarias manuales y un rodillo vibratorio para la restitución del terreno.
La reapertura en su totalidad de la citada vialidad se dio horas antes del plazo fijado por el gobierno de la ciudad, que se comprometió a concluir los trabajos hoy, luego de 17 días en los que estuvieron cerrados los carriles centrales de la calzada casi al cruce con Anillo Periférico, en la alcaldía Iztapalapa.