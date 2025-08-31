▲ La hendidura sobre Canal de Garay mide unos tres metros de diámetro, y se extiende unos dos metros bajo las instalaciones de una planta potabilizadora, sin dañarlas. Foto Ángel Bolaños

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025

El socavón que se abrió el pasado viernes en Anillo Periférico Canal de Garay, a la altura de la calle Aerolito, en la colonia Casa Blanca, alcaldía Iztapalapa, obligó el cierre de dos de los tres carriles de circulación en dirección al sur poniente, en tanto se realizan las reparaciones que podrían demorar poco más de dos semanas.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua comentó que la ruptura en el tubo de drenaje de 36 pulgadas a unos seis o siete metros de profundidad, socavó el subsuelo y el paso de un camión de más de 10 toneladas colapsó la superficie de rodamiento, dejando una hendidura de unos tres metros de diámetro en la carpeta asfáltica.

Ayer, una cuadrilla de la dependencia realizaba perforaciones en el asfalto para instalar un tapial y confinar el área afectada, a fin de permitir el ingreso de la maquinaria pesada y agilizar la circulación vehicular.

Se prevé que mañana la contratista entregue el plan de trabajo con el tiempo estimado que llevará la rehabilitación del colector, el relleno, compactación del terreno y la repavimentación de la vialidad.

Los trabajadores consideraron que la obra se llevará poco más de dos semanas, al ser un caso similar al del socavón de la Calzada Ignacio Zaragoza, que apareció el pasado 13 de agosto.

Autoridades de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la titular de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, acudieron a evaluar la situación y determinaron habilitar un carril, con la recomendación de utilizar también vías alternas como Estrella y Nautla para continuar por la avenida San Lorenzo, al poniente.