E

n el centenario de su nacimiento, Manuel Sacristán (Madrid, 1925-Barcelona 1985) vuelve a ser motivo de evocación en medios intelectuales, especialmente en el Estado español. La obra del filósofo, militante comunista, ecologista temprano, editor y traductor es un universo en constante redescubrimiento. Su herencia intelectual ha sido compartida por ese otro gran personaje –lamentablemente ausente también– que fue Francisco Fernández Buey, y en tiempos más recientes nuevas generaciones, como la que representa el filósofo José Sarrión, cuya energía y talento lleva a buen puerto el legado.

Ni duda cabe que Sacristán es la imagen viva de la deriva del comunismo español, pero también de la renovación marxista de la segunda mitad del siglo XX. Militante comunista en la época del franquismo, sindicalista, editor, filósofo, lector de Goethe y Heidegger, con experiencia en el complejo mundo de la clandestinidad, fue también pionero en colocar en centralidad la posición ecológica.

Como antes había hecho Wenceslao Roces, Sacristán nos legó enormes y variadas traducciones, que van de textos de Marx a una muy famosa antología de Gramsci, pero también las monumentales obras de Lukács o las intrincadas composiciones de T. W. Adorno. Sus reflexiones sobre lógica, el método marxista o la política ecológica distan de ser publicaciones académicas neutras. Antes bien, son ejemplos prácticos de quien ejerció la política comunista como experiencia vital.

En el cenit de su madurez intelectual, Sacristán tuvo una experiencia vital con México. Primero con su visita en el Congreso Nacional de Filosofía, acontecido en Monterrey, en cuyo lapso encontró un renovado vínculo sentimental, lo que lo animó a buscar una estancia más prolongada. En 1983, finalmente, realizó una estancia en nuestro país en la cual impartió dos seminarios, cuyos títulos (Inducción y dialéctica y Karl Marx como sociólogo de la ciencia) evocan tanto las discusiones del momento como un proyecto de investigación con trasfondo de largo empuje.

De aquella visita es preciso destacar algunas cosas. La primera fue la producción del libro Karl Marx como sociólogo de la ciencia, en el cual se expresó un programa de indagación sobre los alcances y límites entre la propuesta teórica del alemán y lo que se consideraba la producción científica en medio de relaciones capitalistas.

Aquel trabajo periodiza la obra de Marx y pretendía entregar pistas sobre las posibilidades abiertas de construcción de una noción de ciencia desde el marxismo, elemento crucial en la época de aceleramiento de la crisis civilizatoria, cuya bandera era, justamente, la necesidad de gestionar el complejo científico y tecnológico desde otro mirador. Sacristán, como otros de su generación, evocaban la necesidad de trascender la política imparcial frente a las prácticas científicas y evaluar si desde el mirador marxista era posible construir una noción crítica, misma que debía realizar un balance político de los aspectos principales de la misma.