De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 11

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que a través del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realiza el levantamiento en todo el país de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025, que por primera vez buscará datos del programa federal Salud Casa por Casa y de la salud visual de la población.

El sondeo tiene como propósito actualizar el panorama de estos rubros en el país, y tener estimaciones más precisas al final de año, además de que en esta edición se seleccionará una sobre muestra de la población derechohabiente del Issste, a la cual se le aplicará un subconjunto de cuestionarios.

Debido a su relevancia, destacó la Ssa, se invitó a los participantes a responder las preguntas del personal encuestador durante las entrevistas en los hogares, así como permitir la toma de medidas antropométricas (peso y estatura) y muestras biológicas, en caso de ser necesario.