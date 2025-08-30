Política
La Ensanut 2025 incluirá datos de programas sociales
La Ensanut 2025 incluirá datos de programas sociales
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 11

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que a través del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realiza el levantamiento en todo el país de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2025, que por primera vez buscará datos del programa federal Salud Casa por Casa y de la salud visual de la población.

El sondeo tiene como propósito actualizar el panorama de estos rubros en el país, y tener estimaciones más precisas al final de año, además de que en esta edición se seleccionará una sobre muestra de la población derechohabiente del Issste, a la cual se le aplicará un subconjunto de cuestionarios.

Debido a su relevancia, destacó la Ssa, se invitó a los participantes a responder las preguntas del personal encuestador durante las entrevistas en los hogares, así como permitir la toma de medidas antropométricas (peso y estatura) y muestras biológicas, en caso de ser necesario.

A fin de garantizar la seguridad de la población y del personal, los encuestadores portan uniforme –playera tipo polo en color azul marino o gris con los logotipos de la Secretaría de Salud y del INSP–, credencial con fotografía y dispositivos móviles para realizar su labor de manera ágil. Asimismo, se informó que cada semana, en las redes institucionales, se publica la ubicación de los equipos de la Ensanut.

