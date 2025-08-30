▲ En México, la Secretaría de Salud señaló que las especies más venenosas de alacranes son Centruroides suffusus y Centruroides noxius. Foto Marco Peláez

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 11

La creciente carga para los sistemas de salud por accidentes ocasionados con animales ponzoñosos no deja de aumentar en la región de las Américas, alerta la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En una reciente reunión con expertos, destacó que tan sólo en América Latina y el Caribe cada año se reportan 57 mil afectados por mordeduras de serpientes, mientras los casos de envenenamiento por escorpiones y arañas han incrementado significativamente entre 2021 y 2024.

En el primer caso, se estima un promedio de 198 mil 647 perjudicados, en tanto al menos 48 mil 345 personas sufren la mordedura de arañas venenosas. Por ello, el organismo multinacional anunció que se avanzan en el desarrollo de una estrategia regional para abordar esta amenaza a la salud.

En la Primera Reunión Regional de Programas de Accidentes por Animales Venenosos, convocada del 21 al 22 de agosto, en Sao Paulo, Brasil, la OPS destacó que estos incidentes cobran cientos de vidas y dejan a miles de sobrevivientes con discapacidades permanentes, afectando en particular a comunidades rurales e indígenas.

El encuentro, aseguró el organismo de Naciones Unidas, sentó las bases para una hoja de ruta con prioridades claras: construir una red de colaboración para compartir conocimientos, usar tecnología para mapear áreas de alto riesgo, estandarizar la vigilancia y mejorar el acceso a los antivenenos.