De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 10

En el marco de la Reunión Ministerial de la Ciudad de México: América Latina y el Caribe hacia la COP30, organizaciones sociales de una decena de países entregaron a los 22 ministros de medio ambiente –que firmaron la declaración regional– un documento con propuestas y demandas clave para enfrentar la crisis climática.

Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, resaltó que “la importancia de estas propuestas radica en que nacen desde las propias comunidades”.

En la misiva, las organizaciones plantearon un financiamiento climático directo para pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades locales; protección de ecosistemas estratégicos (como la Amazonia y la selva maya); impulso a la cogobernanza y participación efectiva; acción climática transformadora en los planes nacionales de adaptación y mitigación, y mayor ambición e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional.