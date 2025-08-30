Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 10

El acuerdo con los ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango para fortalecer la producción de carne en el país está listo y se dará a conocer la siguiente semana, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También reiteró que la reapertura de la frontera con Estados Unidos –que fue cerrada por brotes de gusano barrenador-– podría darse en noviembre.

Aunque, añadió, “recientemente estuvo el secretario de Agricultura (Julio Berdegué) en Estados Unidos con Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, y se planteó la posibilidad de que fuera antes”.

Lo importante aquí, abundó la mandataria, “es que ya hay criterios técnicos porque la subjetividad en estas decisiones afecta a demasiada gente, y hay mucho avance”.

En la mañanera del pueblo, la jefa del Ejecutivo confirmó que la planta de moscas estériles para combatir al gusano barrenador se instalará en el sur de México. “Ya están los recursos y todo. Es parte de este planteamiento que se han hecho entre ambos secretarios”.

Resaltó entonces el acuerdo con ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango para fortalecer la producción de carne en México. “Después vamos a avanzar con Chihuahua y Tamaulipas”. Ya está el proyecto, añadió, y será anunciado en los estados la siguiente semana.